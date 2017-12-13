СМИ: Киев и сепаратисты хотят обменять пленных до 25 декабря

Обмен пленными между Киевом и пророссийскими сепаратистами Донбасса должен состояться до 25 декабря. Об этом пишут "Известия" со ссылкойна источники в минской контактной группе и собеседников в российских дипломатических кругах.

По информации издания, окончательные списки будут утверждены 20 декабря – в этот день пройдет последнее в 2017 году заседание Минской контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что Киев на первом этапе готов передать сепаратистам самопровозглашённых Луганской и Донецкой "народных республик" 306 человек в обмен на 74 пленных. Пока остается неясной судьба около 30 заключенных, которые, по данным украинской стороны, не хотят возвращаться в Донецк и Луганск.

По данным украинской стороны, самопровозглашенные республики удерживают не менее 144 граждан Украины. Киеву удалось определить местонахождение 87 из них. За три года вооруженного конфликта на востоке Украины были освобождены из плена или найдены свыше трех тысяч украинских граждан. Еще около четырехсот пропали без вести.