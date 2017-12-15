В школах научат семейному счастью

Министерство образования и науки одобрило идею детского омбудсмена Анны Кузнецовой о введении нового школьного предмета - "семьеведения". Об этом уполномоченный по правам ребенка рассказала 12 декабря, объявив, что разработка нового курса "выходит на финишную прямую" - занимается ею Российская академия образования. ​Новый предмет может получить название "Уроки семейного счастья".

Не так давно обсуждалась возможность ввести в школьную программу курс "Нравственные основы семейной жизни", разработанный представителями РПЦ - священником Дмитрием Моисеевым и монахиней Ниной Крыгиной. Именно по их учебнику школьники и должны изучать основы семейной жизни, считает председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. В интервью "Снобу" она, правда, оговаривается, что пока о том, какие учебники будут использоваться для преподавания "семьеведения", ничего не известно:

Я не видела, чтобы Анна Юрьевна делала какие-то внятные заявления относительно того, какой курс она хотела бы видеть. [...] Какой именно курс должен лечь в основу «семьеведения» по версии Кузнецовой, мы не знаем. А это самый принципиальный вопрос.

Учебник Моисеева и Крыгиной, по словам Летковой, "рассматривает роли мужчин и женщин в традиционной семье":

Там все довольно целомудренно. И не рассказывается о том, о чем родители не хотели бы, чтобы их дети узнали, — однополых и извращенческих связях, контрацепции. Вопросы отношений затрагиваются с более серьезной стороны. Преподавание как такового секс-просвета — это знания о половой жизни. Если мы говорим об основах семьи, то мы говорим о других проблемах — рисках ранних половых связей и абортов. Поверьте, они знают про половые отношения, но не знают тех вещей, которые должны были бы знать. Наша задача детей не развращать, а дать им необходимую информацию.

Комментаторы в Сети надеются, что этот учебник все же в школы не попадет.

Елена Фельгенгауэр

Родители не хотели бы, чтобы дети знали о контрацепции?! И как предупреждать ранние аборты? В 14 лет человеку вручают паспорт, разрешают работать, но не хотят рассказать о контрацепции ! Бред и лицемерие.

Я уж не говорю о том, что считать однополые отношения извращением - религиозное мракобесие.

Кирилл Лятс

Странно, что на одну доску ставят извращения (т.е. самое интересное) и контрацепцию! Стало быть о венерических болезнях тоже ничего не расскажут. Только один партнер и только после свадьбы (желательно с венчанием)

Но даже если "семейное счастье" будет преподаваться не по учебнику священника и монахини, ничего хорошего от него многие не ждут.

Юлия Таратута

Теперь они введут школьный курс "Уроки семейного счастья". Был бы милый рядом. Или важней всего погода в доме – это все, что я помню из классики. Удивительно трепетное отношение ко всему домашнему – от очага до арестов.

Николай Кононов

В школах введут курс "Уроки семейного счастья". Всё правильно, а то Сатана и Госдеп отговаривают девочек стоять у плиты.

Александра Шевелева

Не продавайся за цветы: завтра встанешь у плиты!

Ольга Попова

там не про плиту. там деталей пока нет, но "муж является главой семьи, семейные отношения иерархичны и т.д."

Ольга Дорощенкова

Меня уже сейчас вымораживает предмет "Духовное краеведение Подмосковья". А моим детям приходится эту фигню учить и сдавать! Так что я не удивлюсь новой дряни, придуманной нашими правителями

Павел Пучков

Министерство образования своеобразно решает проблему актуализации школьного образования, вводя предмет «уроки семейного счастья» (ака семьеведение). К концу четвертого срока (то есть накануне явления Антихриста) расписание школьников будет выглядеть примерно так:

8:30-9:15 — Семьеведение

9:30-10:15 — Политическая лояльность

10:30-11:15 — Моя история. Краткий курс о. Тихона

11:30-12:15 — Великая Отечественная литература (по учебнику Захара Прилепина)

12:30-13:15 — Физкультура (подготовка к сдаче ГТО)

13:30-14:00 — Общая молитва

14:15 — Пятиминутка ненависти

Так спасемся. От современности.

Михаил Пожарский

В министерстве образования решили, что недостаточно школьникам сидеть по 6-8 уроков в день - надо еще ввести уроки СЕМЬЕВЕДЕНИЯ. Или "Уроки семейного счастья", что звучит еще более идиотично. На самом деле это отличная иллюстрация того, как работает "большое государство". Вот сидит такой чиновник в своей башне из слоновой кости, налогами оплаченной, и искренне думает, что задача его - просвещать немытые и нечесаные толпы внизу. Вот есть государственная школа - светоч истины, культуры, просвещения. А за ее пределами лишь варварство, бескультурье и выжженная пустыня. Поэтому школа должна учить людей ВСЕМУ. Не только физике с математикой, но и тому, как правильно чистить зубы, заниматься сексом, верить в бога или строить семью. Чиновнику не приходит в голову, что школа - это узкоспециализированный инструмент, предназначенный для передачи базовых академических знаний, а вовсе не "школа жизни". В обществе есть другие институты, которые осуществляют воспитание. Учить "семейным ценностям" человека должна семья, религии - церковь, и т.д. А здесь как бы подразумевается, что без руководящей длани государства мы и шнурки завязать не сможем.



Да и насколько вообще может передавать "ценности" система, предназначенная для передачи знаний через лекции и контрольные? Ведь ценности передаются не так - они передаются через пример, а также через личное участие в институтах, порожденных этими ценностями. Сложно понять, что такое семья, если сам не являешься ее частью. Сложно понять, что такое религиозная жизнь, если сам никогда не был частью религиозного сообщества. Здесь, вероятно, могут помочь какие-то произведения искусства, но никак не дрессура формата "запомнил - повторил", характерная для массового образования. А потому Марьиванна с методичкой по не передает вообще ничего. Только отнимает у общества средства, а у учеников время. Более того, такой подход способствует развитию лицемерного формализма, когда настоящий верующий - тот, у кого пятерка по ОПК, носитель семейных ценностей - тот, кто вызубрил учебник "семьеведения". А наверх идут бравурные отчеты: "мой лорд, уровень духовности и семейности в обществе повышен на 12.5%!"

Иннеска Курепина

Научить ребенка жить в семье может только родительская семья. Предлагаю ввести уроки Конституции РФ, чтоб каждый школьник знал, что можно, что нельзя, и что позволяют себе власти и на что они кладут прибор!

Защита традиционных семейных ценностей от тлетворного влияния современной западной цивилизации в этом году особенно волнует чиновников, и в интервью "Снобу" Ольга Леткова поясняет, почему:

Этот вопрос буквально витает в воздухе. В мае Владимир Путин объявил план Десятилетия детства в России, поэтому многие ведомства и выступили с похожими инициативами.

В конце ноября в Москве прошли общественные слушания по теме "Иностранное влияние на семейную политику как угроза национальной безопасности", на которых эксперт Роскомнадзора Жанна Тачмамедова заявила о "внедрении гендерной идеологии в России через иностранное финансирование".