Улюкаев приговорен к 8 годам колонии строгого режима

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу признал бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева виновным в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам строгого режима. Суд постановил взять Улюкаева под стражу. Ему назначен штраф в 130 миллионов рублей. Еще во время оглашения приговора сторона защиты сообщила, что он будет обжалован. Сам Улюкаев назвал решение суда несправедливым и заявил, что "продолжит бороться". Сторона обвинения требовала для экс-министра 10 лет строгого режима, а также просила суд назначить штраф в размере 500 миллионов рублей.