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Лидеры ЕС одобрили переход к новой фазе переговоров о "Брекзите"

Глава Еврокомиссии Жан-Клонд Юнкер и британский премьер Тереза Мэй

Лидеры стран ЕС поддержали начало нового этапа переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза. О принятом на саммите ЕС в Брюсселе решении в пятницу сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

На втором этапе переговоров о так называемом "Брекзите" будут обсуждаться торговые отношения между Великобританией и ЕС. Ожидается, что переговоры возобновятся не раньше марта. До этого стороны будут вести дискуссии о принципах взаимоотношений в переходный период, который, как ожидается, продлится с 2019 по 2021 год.

Переход ко второму этапу переговоров стал возможен после того, как Лондон и Брюссель - после нескольких месяцев дискуссий - пришли к согласию по вопросам о правах граждан ЕС, живущих в Британии, о финансовых обязательствах Лондона в связи с "Брекзитом" и о статусе границы между Ирландской республикой и Северной Ирландией.

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