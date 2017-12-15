Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года

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Свадьба британского принца Гарри и его невесты, американской актрисы Меган Маркл, назначена на 19 мая будущего года. Об этом сообщается в твиттере Кенсингтонского дворца - официальной резиденции принца Гарри и его брата принца Уильяма, герцога Кэмбриджского.
Церемония бракосочетания пройдет в часовне святого Георгия в королевском замке Виндзор.
Помолвка Гарри и Меган Маркл состоялась в начале ноября.
Принцу Гарри 33 года. Он пятый в очереди на британский престол. Маркл 36 лет. Известность она получила благодаря роли в американском телесериале Suits.
Меган Маркл ранее получила приглашение отпраздновать рождество с королевской семьей в поместье в Норфолке. Это нарушение традиции - ранее невестам и женихам членов королевской семьи такие приглашения не поступали.
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