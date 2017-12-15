Германия: социал-демократы вступают в переговоры с Меркель

В Германии руководство Социал-демократической партии одобрило начало официальных переговоров с христианскими демократами канцлера Ангелы Меркель о формировании нового правительства.

Ожидается, что переговоры начнутся в январе и продлятся несколько недель. Однако участие социал-демократов в них еще должен подтвердить партийный съезд, который намечен на 14 января. Ряд членов партии резко против продолжения участия социал-демократов в так называемой "большой коалиции" с христианскими демократами.

Лидер партии Мартин Шульц после выборов в Бундестаг, в которых социал-демократы потерпели относительную неудачу, также выступал за переход в оппозицию. Однако после провала переговоров Меркель с двумя малыми партиями он изменил свое мнение. Шульц подчеркнул, что начало переговоров еще не означает, что стороны придут к согласию. Если этого не произойдет, возможны досрочные выборы.