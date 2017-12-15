Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Общество

Cтачка дальнобойщиков в Москве

Cтачка дальнобойщиков в Москве
пожалуйста, подождите
0:04:08
0:00:00 /0:04:08
Скачать медиафайл

Дальнобойщики в Москве присоединилась к всероссийской акции протеста против системы "Платон". Забастовка продлится 10 дней. Ранее "Объединение перевозчиков России" было внесено в реестр так называемых "иностранных агентов", а глава движения Андрей Бажутин и руководитель подразделения ОПР в Петербурге Сергей Владимиров арестованы на 15 суток. Система взимания платы за проезд по автотрассам большегрузов массой свыше 12 тонн "Платон" была введена 15 ноября 2015 года и сразу вызвала протесты дальнобойщиков по всей стране. Водители также выражали возмущение тем, что сбором денег занимается частная компания, совладельцем которой является Игорь Ротенберг – сын Аркадия Ротенберга, крупного предпринимателя из ближнего круга президента Владимира Путина.

АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG