Суд в Петербурге арестовал активиста Александра Расторгуева

Суд в Санкт-Петербурге на 9 суток арестовал оппозиционного активиста Александра Расторгуева. Его обвинили в организации шествия сторонников Алексея Навального 7 октября. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Расторгуев не признал вынесенный ему приговор. Он отметил, что акцию 7 октября в Петербурге организовывал местный штаб Навального, к которому он не имеет отношения. Во время самой акции Расторгуев и еще несколько активистов движения "Прогулки свободных людей" находились на Марсовом поле и не участвовали в шествии сторонников Навального по городу. Расторгуев считает, что его арест связан с протестом дальнобойщиков против системы "Платон", который начался в пятницу. Ранее на 15 суток был арестован лидер бастующих дальнобойщиков, глава "Объединения перевозчиков России" Андрей Бажутин. Расторгуев также участвовал в забастовке против "Платона". Он считает, что его, как и Бажутина, "закрыли в превентивных целях".

Владимир Беляков, адвокат Расторгуева отметил, что Дзержинский районный суд Петербурга при вынесении приговора оппозиционеру отказался учитывать решение Городского суда, который ранее признал незаконным отказ в проведении акции сторонников Навального 7 октября. Адвокат подчеркнул, судья Наталья Соболева арестовала Расторгуева, несмотря на то, что протокол в отношении активиста был составлен только через два месяца после самой акций, а не в течение двух дней, как этого требует законодательство. Беляков назвал арест Расторгуева доказательством того, что "Россия является полицейским государством". Сторонников активиста на сегодняшнее заседания суда не пустили, отмечает корреспондент Радио Свобода.

Расторгуев был задержан в Санкт-Петербурге 14 декабря. В ожидании суда активисту дважды вызывали "скорую помощь". По словам самого оппозиционера, несмотря на то, что у него было высокое давление, врачи отказались его госпитализировать и оставили на ночь в отделении полиции.

7 октября, в день 65-летия президента России Владимира Путина, в десятках городов страны прошли акции протеста. Демонстранты, в частности, призывали Путина уйти в отставку, а также требовали допустить оппозиционера Алексея Навального к участию в выборах главы государства в 2018 году. По всей России были задержаны около 300 человек. В Петербурге активисты после митинга на Марсовом поле устроили шествие по городу. Полиция при задержаниях применяла силу, несколько человек пострадали.