"Флаги - снять, машины - убрать"

В России бастуют дальнобойщики, выступающие против системы "Платон". В Екатеринбурге стачка началась с одиночного пикета на объездной дороге. Уже через час к грузовику активиста "Объединения перевозчиков России" подъехали больше десятка сотрудников правоохранительных органов. Один из въездов на стоянку заблокировал автомобиль ДПС. Когда на место акции приехал второй грузовик, полицейские оформили на дальнобойщиков протоколы за нарушение правил одиночного пикета. Привлекли к ответственности и активиста на легковой машине. Сроки окончания забастовки уральские дальнобойщики не называют и говорят, что количество участников акции протеста с каждым днем будет увеличиваться.