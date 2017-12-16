Защитник "Артдокфеста" за решеткой

Издатель Виталий Леонтьев, вступивший в полемику с участниками нападения на фестиваль документального кино "Артдокфест", получил 7 суток ареста по обвинению в неподчинении требованию сотрудников полиции. В минувшую среду московский суд арестовал активистов радикального движения SERB, которые сорвали показ фильма "Полет пули" на "Артдокфесте". Юрий Горошко и лидер SERB Игорь Бекетов получили по 7 суток каждый. Их тоже признали виновным по статье о "неповиновении полиции".10 декабря активисты SERB ворвались в кинотеатр "Октябрь" в Москве, где проходил показ посвященного войне в Донбассе фильма "Полет пули", и распылили едкое пахучее вещество. Во вторник организаторы "Артдокфеста" сообщили об угрозах в их адрес. По словам директора фестиваля режиссера Виталия Манского, неизвестные звонят в дирекцию "Артдокфеста" и, например, угрожают "вспороть живот и подвесить за ноги". Организаторы фестиваля документального кино обратились с заявлением об угрозах в полицию.