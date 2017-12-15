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Новости

В Газе новые столкновения палестинцев с израильскими солдатами

Палестинец в восточной части города Газа, во время столкновений с израильтянами, 15 декабря 2017

Израильские солдаты 15 декабря застрелили четырёх палестинцев и ранили ещё 150. Наибольшее число жертв и пострадавших – у границы Сектора Газа, где тысячи палестинцев бросали камни в израильских солдат поверх пограничного заграждения. Об этом сообщили западные агентства со ссылкой на врачей, работающих в зоне протестных акций.

Палестинцы, как и жители арабских и мусульманских стран, продолжают возмущаться решением президента США Дональда Трампа объявить Иерусалим столицей Израиля. Европейские союзники США и Россия также выразили озабоченность в связи с решением Трампа, о котором он объявил 6 декабря.

7 декабря в Иерусалиме начались беспорядки на демонстрациях палестинцев против решения США признать этот город столицей Израиля. Столкновения также произошли в Хевроне, Вифлееме и других городах на Западном берегу реки Иордан.

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