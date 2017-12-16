Пентагон надеется на сотрудничество с Россией в Афганистане

Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что надеется на возможность сотрудничества с Россией в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Так Мэттис прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о готовности взаимодействовать с США для стабилизации ситуации в Афганистане. Это мнение российский президент высказал во время ежегодной пресс-конференции.

О том, что американские дипломаты изучают перспективы более широкого военного сотрудничества с Россией, в начале декабря сообщила газета The Washington Times.

В ноябре стало известно, что НАТО увеличит численность войск в Афганистане с нынешних 13 000 до 16 000 человек, чтобы помочь правительству Кабула в его борьбе против талибов.

Ожидается, что примерно половина дополнительных войск поступит из Соединенных Штатов, а остальная часть – от союзников по НАТО. Президент США Дональд Трамп в августе объявил новую афганскую стратегию. В сентябре министр обороны сказал, что в Афганистане будет развернуто более 3000 американских военнослужащих.