СМИ: контакты военных США и России в Афганистане — на высоком уровне

Американские генералы и дипломаты изучают перспективы корректировки курса стратегии в Афганистане с точки зрения более широкого военного сотрудничества с Россией, сообщает газета The Washington Times.

В частности, Соединенные Штаты готовы удовлетворить требование России об интенсификации мер по борьбе с производством в стране героина, который, по словам командующего американским контингентом в Афганистане генерала Джона Николсона, "ежегодно убивает десятки тысяч россиян". За последние дни и государственный секретарь Тиллерсон, и Джон Николсон несколько раз открыто говорили о взаимной заинтересованности Вашингтона и Москвы в урегулировании афганского конфликта и, в более широком смысле, - ситуации в масштабах всего региона.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд и начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проводили многочисленные беседы на протяжении текущего года, в в последний раз — в минувший вторник. Детали разговоров по обоюдному согласию не разглашались. По мнению источников The Washington Times в Пентагоне, они касались, в первую очередь, предотвращения столкновений в Сирии, но, возможно, и противодействия терроризму в Афганистане. В сотрудничестве Вашингтона и Москвы по Афганистану американские дипломаты видят также потенциальный заслон амбициям Ирана во всем районе Центральной Азии.

В апреле, во время посещения Кабула, генерал Николсон допустил, что Россия снабжает оружием талибов как силу, противостоящую группировке "Исламское государство" (запрещенной в России и других странах). Ввиду того, что США при президенте Трампе активизировали боевые действия в Афганистане, поддержка талибов Москвой может уменьшиться, считают американские дипломаты.

На Афганистан как на "весьма узкую область сравнительно безболезненного сотрудничества" Москвы и Вашингтона указывал в сентябре прибывший в Нью-Йорк на окрытие сессии Генассамблеи ООН спецпредставитель президента РФ по Афганистану Путина Замир Кабулов.