Экс-сотрудник ФСБ отрицает приказы хакеру взломать серверы в США

Бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев отрицает, что по его приказу хакер из Екатеринбурга Константин Козловский занимался взломом серверов Демократической партии США. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на адвоката Докучаева.

Юрист подчеркнул, что его подзащитный отрицает сотрудничество или знакомство с хакером.

Константин Козловский является членом хакерской группировки Lurk. В России его обвиняют во взломе систем российских банков. Сейчас Козловский находится под стражей в следственном изоляторе "Матросская тишина". О том, что он признался во взломе американских серверов по приказу ФСБ, в минувший понедельник сообщило издание The Bell.

Бывшего сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Докучаева арестовали в декабре 2016 года. Его обвиняют в государственной измене. Вместе с ним под следствием находится сотрудник "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов, которого также упоминал Константин Козловский.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. По данным американских спецслужб, за прошлогодними атаками на сервера Демократической партии стояло Главное разведуправление Генштаба России.