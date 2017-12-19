Ракетные игры

12 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон об американском оборонном бюджете. На военные нужды в 2018 финансовом году страна выделила 692 с лишним миллиарда долларов. Это на 81 миллиард больше, чем в 2017 году. Вашингтон всерьез начал наращивать военный потенциал. Новости для России неприятные. Ведь ее военный бюджет и ранее был раз в десять меньше американского, а теперь разрыв становится еще больше. Не радует Кремль и выделение США 4,6 миллиардов долларов для сдерживания возможной российской агрессии в Балтийском регионе. Этой суммы, правда, явно недостаточно, но все же она на 1,2 миллиарда больше, чем в предыдущем году. 350 миллионов долларов предназначены на военную помощь Украине.

Но есть и еще один существенный момент: в этом документе содержится недвусмысленная характеристика российских шагов. Там сказано, что агрессивные действия России: вторжение в Грузию в 2008 и в Украину в 2014 годах, угрозы союзникам США по НАТО, быстрая военная модернизация, эволюция ядерной доктрины и ядерного оружия, нарушение Договора по РСМД и так далее «представляют собой главный вызов безопасности Соединенных Штатов, их союзников и партнеров в Европе». В таком же тоне говорится о вмешательстве России в выборы, о кибератаках, гибридной войне и других «злонамеренных» действиях, а также о том, что российская доктрина «деэскалации через эскалацию» и тактическое ядерное оружие усиливают опасность кризиса в Европе.

Разумеется, эти формулировки не новы. Но теперь они появились не в публикациях журналистов, аналитических материалах «мозговых центров» или выступлениях политических деятелей, а впервые - в законе, принятом Конгрессом и утвержденном президентом Соединенных Штатов. Иными словами, они перестали быть личным мнением пусть даже влиятельного политика или генерала, а превратились в позицию руководства самой мощной державы мира.

В отличие от России, в США законы обязательны к исполнению и, как правило, являются руководством к действию. С принятием нового закона Вашингтон от словесных призывов к Москве прекратить нарушение Договора по ракетам средней и меньшей дальности, наконец, перешел к делу. Введены санкции против российских предприятий, производящих крылатые ракеты, запрещенные этим договором. В оборонном бюджете США на 2018 финансовый год 58 миллионов долларов предназначены для разработки новой американской крылатой ракеты наземного базирования.

Ответ Москвы не заставил себя ждать. Владимир Путин, естественно, обвинил в гонке вооружений американцев. «Cоздаются условия и проводится информационно-пропагандистская работа для возможного выхода Соединенных Штатов и из этого договора, тем более что по факту они уже вышли, - сообщил президент России на пресс-конференции 14 декабря. - Они пытаются нас в чем‑то упрекнуть и обвинять, а сами‑то они что сделали?». И Путин тут же сам ответил: США поставили в Румынии противоракетные системы «Иджис», которые «можно легко заменить» на ракеты средней дальности. «Если и дальше так дело пойдёт, ничего хорошего в этом нет. Мы сами выходить никуда ниоткуда не собираемся». А вот тут Путин либо сознательно лукавит, либо, что еще хуже, бездумно повторяет ложь, которую ему сообщили генералы и дипломаты.

Произошло то, что должно было рано или поздно произойти: Путин доигрался

Советско-американский договор по РСМД подписан в декабре 1987 года. Этот документ запрещает производить и испытывать баллистические и крылатые ракет дальностью действия от 500 до 5500 километров и их пусковые установки, а имевшиеся к тому времени в СССР и США такие вооружения должны были быть уничтожены. Тогда в Кремле понимали, что с США шутить не стоит: появившиеся в 1983 году в Европе американские ракеты «Першинг-2» могли за 7-8 минут долететь до Москвы, члены Политбюро вместе с военным командованием не успели бы добраться до подземных бункеров.

Однако в 2000 году Путин дал понять, что Россия может выйти из этого договора. Начиная с 2007 года, когда в Кремле решили, что Россия встала с колен, российские СМИ сообщали об испытаниях запрещенных крылатых ракет. Вот сообщение от осени 2014 года: «После испытательного пуска ракета пролетела 2600 километров, и надо признать, что ракеты подобной дальности действительно запрещены договором. Официально по этому поводу Москва не дала никаких объяснений». Наконец, в начале 2017 года в США сообщили, что в России развернуты два дивизиона, оснащенных этими ракетами. Разумеется, российские военные и дипломаты такие обвинения отрицали. В Москве действуют по испытанному принципу «сам дурак», утверждая, что это не Россия, а США нарушают договор. Главный аргумент своих подчиненных в очередной раз повторил Путин: в пусковые установки противоракет, развернутых на авиабазе Девеселу в Румынии, можно загрузить крылатые ракеты «Томагавк», что, естественно, запрещено логовором.

Лучше бы он этого не говорил. На 120 американских надводных кораблях и подводных лодках может находится от примерно 2500 (в стандартном оснащении) до более чем 7000 (в ударном оснащении) ракет «Томагавк». В предвоенной ситуации, как минимум, половина оснащеных этими ракетами кораблей может быть развернута на боевых позициях вблизи российских берегов. А на базе ПРО в Румынии находятся всего 24 пусковые установки, которые, по мнению российских генералов, будут использоваться для запуска ракет. Даже если это так, 24 дополнительных пусковых установки изменить соотношение сил между США и Россией не могут. Наконец, американские власти заявляют, что развернутые в Девеселу пусковые установки противоракет не могут использоваться для запуска крылатых ракет. Проверять это утверждение российские военные не стали, хотя, наверно, могли бы. Им проще из раза в раз повторять, что ответственность за приближающийся срыв договора по РСМД лежит на США.

Кризис договора - лишь часть более широкой проблемы. Начиная с 2007 года Путин и его команда занимали все более враждебную Западу позицию. Желание американских и европейских лидеров сохранить договоренности по контролю над вооружениями, не допустить конфронтации в Европе и их попытки с этой целью искать компромисс с Москвой рассматривалось в Кремле как доказательство слабости Запада. Это только еще сильнее подталкивало Путина к агрессивным действиям, политике с позиции силы и угрозам миру ядерной дубиной.

Но произошло то, что должно было рано или поздно произойти: Путин доигрался. В США и кое-где в Европе пришли к давно напрашивавшемуся выводу: если Путин ведет дело к силовому противостоянию в духе холодной войны, он его получит. Выиграть это противостояние Россия не может, для этого у станы нет ресурсов. Гонка вооружений и первая холодная война завершились распадом СССР. Чем кончиться вторая мы, естественно, не знаем - хорошо, если только распадом России. Но чем дольше Путин остается у власти, тем очевиднее вероятность самого плохого варианта.

Юрий Федоров – политический эксперт

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