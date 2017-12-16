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SpaceX запустила ракету с грузом для МКС

Запуск ракеты Falcon 9, октябрь 2017 года (архивное фото)

Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала вчера к Международной космической станции с грузовым кораблем Dragon. На борту грузового корабля находится более двух тонн продуктов и научного оборудования.

Первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на космодром через пять минут после взлета. SpaceX впервые повторно использовала и первую ступень ракеты, и космический грузовой корабль одновременно.

Dragon прибудет к Международной космической станции 17 декабря. Он пробудет на орбите около месяца, после этого вернется на Землю с результатами экспериментов для NASA.

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