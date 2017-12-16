В Новосибирске оппозиционного депутата лишили мандата

В Новосибирской области лишен мандата оппозиционный депутат городского совета города Барабинск Константин Терещенко, занимавшийся расследованием расходов местных чиновников и собиравший подписи за отставку городской администрации.

Терещенко рассказал корреспонденту "Сибирь.Реалии", что власти сослались на ошибку в его декларации о доходах и не позволили предоставить документы, доказывающие правоту депутата.

По мнению Константина Терещенко, его лишили мандата незаконно. Он намерен обратиться в суд.

В октябре стало известно, что чиновники установили в городе автобусную остановку, заявив, что стоимость работ составила полмиллиона рублей. Константин Терещенко потребовал счетную палату области и прокуратуру проверить бюджетные траты. По его мнению, максимальная стоимость объекта не может превышать пятьдесят тысяч.

Летом 2017 года жители Барабинска собрали более трех тысяч подписей под требованием отправить в отставку мэра города и всех его заместителей. Терещенко был одним из организаторов этой акции.