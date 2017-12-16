В состав ОНК вновь не вошли известные российские правозащитники

В состав Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) вновь не вошли известные российские правозащитники, многих из которых порекомендовал Совет по правам человека.

В опубликованном списке общественных наблюдателей, в частности, нет Зои Световой, Елены Масюк, Натальи Дзядко, Любови Волковой и Максима Пешкова.

Председатель Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК при Общественной палате Мария Каннабих утверждает, что более четверти направленных заявлений не соответствовали требованию законодательства.

Зоя Светова в интервью "Дождю" назвала решение о новом составе комиссии "чудовищным неуважением" к рекомендациям Совета по правам человека.

Прошлой осенью многие известные правозащитники также не попали в состав комиссий ОНК, зато в него вошел внесенный в "список Магнитского" бывший начальник СИЗО Дмитрий Комнов. После этого Елена Масюк, Любовь Волкова и Лидия Дубикова подали в Тверской суд Москвы иск на совет Общественной палаты. Они подчеркивали, что решение по кандидатам было принято без учета рекомендаций комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК.