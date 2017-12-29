Бабушка и президент

Я не знаю, на кого вы ставите "в этом политическом сезоне"... Именно так назвал будущий президентский срок уже почти бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он, видно, владеет искусством улавливать тренды, как рослый мускулистый серфер ловит волну. Стоит присмотреться к этому ловкому пловцу, который кому-то покажется щепкой, поплавком, – гляди, как дергается. "Рокировки больше не будет", – следовало из его бойкой реплики. "Я не вижу себя в этом политическом сезоне", – из реплики также следовало, что премьер живет в огромном экстрасенсорном напряжении, пытаясь узреть будущее, как и полагается впередсмотрящему юнге. Я все не могла понять прежде, зачем он Путину? Ум, интуиция, воля, нюх? Не лепилось. Как же! Чтобы предсказывать лучшее будущее. Он его талисман. Вы вот все жалуетесь последние лет двадцать: "Не вижу будущего, не вижу будущего!"

А Путину же тоже хочется.

Когда судьба тебе такой жребий даровала, нервы могут сдать, поневоле станешь суеверным, нужны гарантии. Не в подробностях, не та Россия страна, чтобы с лупой разглядывать, а по двоичному принципу "да-нет". Как сурок Фил предсказывает погоду, так и Медведев, думаю, предсказывает Путину всегда хороший политический сезон. Очевидно, все его прогнозы были до сих пор благоприятными и в основном сбывались. Однажды даже случился казус, и он выдал: "Вижу себя в этом политическом сезоне". И сбылось, всем на удивление. Люди готовы дорого платить за хороший, надежный прогноз. Ясновидящий, к слову, зарабатывает в тысячу раз больше, чем опытный психоаналитик. Я тут тоже практикуюсь в ясновидении по теневым абрисам. По теневой фигуре пытаюсь разгадать судьбу страны.

Так что: "С наступающим Путиным, с непреходящим Медведевым!". Рокировки не будет, но тандему быть! А некоторых, кстати, с посаженным Улюкаевым!

На фоне топорных историй посадки Медведев выглядит необычно приличным и вежливым: никого не посадил, сам не сел. Думаю, это и есть главный тренд наступающего политического сезона – не сесть, но и не посадить, чтобы сохранить шанс, выстрелить, стать актуальным в будущем. Получается не у всех. Игорь Сечин вон сорвался, и не только он. Страх посадки и наказаний активизирует ябед, провоцирует фальстарты, сокращает жизнь на свободе. По судам шастать, приличия соблюдать некоторым уже в лом. Встречаться с простыми людьми, целовать животы мальчикам, летать с лебедями, нырять в глубины мирового океана – не каждому по плечу.

"Денег нет!", – говорит чиновник. "Но вы держитесь", – подбадривает хороший мальчик Дима

Они, эти двое, еще пытаются казаться приличными людьми. А знаете еще почему? Потому что их, как и нас, воспитывали хорошие бабушки. Лексика выдает в Медведеве хорошо воспитанного мальчика. Он использует не обсессивную лексику, а забавные округлые слова: "компот", "пройдоха", "обормот". Повторы "о" – это из детского юмора. Они звучат, например, в названиях игр – "до-мино", "ло-то", "йо-йо" или вот в детском стихотворении "Пейте, дети, мо-ло-ко, будете здо-ро-вы!". Слово "ком-пот" – коронное словечко поручика Ржевского из рязановской комедии "Гусарская баллада": "Не дай вам бог в такой компот попасть!". А "обор-мот" и "прой-доха" – где-то из комедий Григория Александрова, лексикон товарища Бывалова из "Волги-Волги" (тот же повтор "о-о"; говорят, Александрову название в шутку предложил сам Чаплин, а он-то разбирался в секретах детского юмора). Cразу понятно, что бабушка Медведева была из интеллигентных, смотрела комедии, оперетты, водевили, в которых культивировались советский инфантилизм и романтизм.

Приличный человек до сих пор борется в Медведеве с чиновником. "Денег нет!"– говорит чиновник. "Но вы держитесь", – подбадривает хороший мальчик Дима. В этой своей роли символического члена семьи Медведев незаменим, как память об идеалах и приличиях, на волне которых взлетел Путин. Бывалые и понаворотившие делов рассказывают, как на смену алчности приходят вдруг чувство вины и старческая сентиментальность. Вон как Улюкаева вдруг развезло: простите меня, люди. Чувство вины и стыда перед близкими – ахиллесова пята даже у циничных политиков. Все везение и экстрасенсорика достаются нам от предков, и политику без них никак. Злодеи сентиментальны и опасливы, как Кощеи, – яйцо, то есть дар властного долголетия, рано и поздно оказывается в руках генетических предков, а они с каждым годом все ближе. Проклянут или утешат? Медведев – утешение Путина, ностальгическая, судьбоносная фигурка.

Медведев для Путина – надежный предохранитель от психологических ломок и кризисов. И алиби на интеллигентность (советскую) с ее КВН-юмором, наивными идеалами и девичьими надеждами. Он – президентский психологический ресурс. Я бы вместо пресс-конференции с чуждыми по духу журналистами, на вопросы которых они дают риторические ответы, устроила бы спиритический сеанс с прародителями. Пусть бабушки и деды зададут им такие же риторические вопросы: "Как тебе не стыдно, Димочка?", "Что же ты творишь, Вова?", "Ты зачем позоришь меня перед людьми?". Вариант шоковой терапии, путь к отрезвлению.

Ну, а я в наступающем году ставлю на маленькую желтую собачку, как и предлагают мировые астрологи, в российской адаптации – на маленькую пегую пони. Все, что осталось от гоголевской птицы-тройки, которая уже давно не мчится, а ходит кругами, ошарашенно ржет и некстати кусается.

Ольга Маховская – психолог, автор бестселлеров для родителей

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