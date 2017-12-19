Призрак бродит по российским "коридорам власти", призрак "февральских санкций". Речь идет о на первый взгляд неприметном, однако способном вызвать серьезные последствия пункте принятого летом Конгрессом США закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", в котором Госдепартаменту к началу февраля будущего году поручается подготовить список "наиболее важных фигур, определяющих внешнюю политику, и олигархов в Российской Федерации, в соответствии с их близостью к российскому режиму и их состоянием".

Собственно требования ввести санкции против этих людей - как и против юридических лиц, внесенный в список, обнародованный Госдепартаментом чуть раньше - в законе нет. Однако, по общему убеждению, такие списки могут стать основой для введения санкций в будущем. Учитывая, что критерии внесения в список достаточно размытые (что такое "олигарх, близкий к российскому режиму" или "фигура, определяющая внешнюю политику"?), беспокоиться могут многие.

Александр Морозов

если я правильно понял, новизна будет в том, что будет список лиц из русского "списка Форбс" и это будет уже не список, попавших под персональные санкции из-за Крыма, а список денежных мешков "банды Путина". То есть все эти люди окажутся в положении Бута или Фирташа - все их операции в прошлом, настоящем и будущем окажутся "токсичными", каждая сделка будет под контролем финансовых разведок стран западного альянса. Этот контроль будет постоянным. Эти люди пожизненно останутся с репутацией "членов банды". Их имена будут твердо и навечно связаны уже не просто с конкретной историей "крымского эпизода", а в целом - с обеспечением политического режима, представляющего угрозу безопасности США и западного мира. Каждый из них должен будет ориентироваться на то, что неизбежно станет объектом такого расследования, как Керимов. Таким образом, впервые образуется список "глобальных миллиардеров",у которых происхождение всех активов автоматически связано с криминальным политическим режимом.

Это мнение российского политического комментатора, который оценивает информацию из открытых источников. А вот интернет-издание Politico публикует комментарий людей, имеющих к санкционной политике непосредственное отношение - это сотрудники Atlantic Council Андерс Ослунд и Дэниэл Фрид, в прошлом отвечавший в Госдепартаменте как раз за санкции.

"Учитывая уровень шума, который поднялся в Москве, и интенсивные действия вашингтонских лоббистов в пользу российских клиентов, многим в российской элите не понравится, если на них укажут пальцем как на подручных Владимира Путина" - пишут Ослунд и Фрид. По их мнению, именно такие настроения в Москве играют на руку Вашингтону и делают грядущий список мощным орудием, которое нужно использовать "разумно".

Во-первых, считают авторы, угроза попасть в так называемый "Кремлевский список" может заставить его потенциальных героев вести себя более независимо от Путина. Во-вторых, российская элита, оказавшись под угрозой, возможно, поймет, что продолжение агрессивных действий обойдется себе дороже. В-третьих, сама Америка окажется более защищенной от "грязных" денег - если американцы будут более осторожны в ведении дел с людьми из списка.

Фрид и Ослунд ссылаются на предложения, которые были подготовлены ими ранее совместно с Андреем Илларионовым и Андреем Пионтковским относительно включения в "Кремлевский список". Согласно этим предложениям, существует 7 критериев для включения в список - это "ответственность за агрессивные, коррупционные или преступные действия" в России и за ее пределами, принадлежность к "петербургскому" кругу друзей Путина, принадлежность к кругу "золотых детей" российской элиты, личная дружба с Путиным, ведущая, по мнению авторов, к тесным финансовым взаимоотношениям с ним, принадлежность к числу олигархов, получающих заказы главным образом из Кремля. Наконец, в списко предлагается включать топ-менеджеров госпредприятий, близких к Путину, и сами эти предприятия.

В качестве источника информации Ослунд и Фрид называют как собственные изыскания властей США, так и, например, "Панамский архив". При этом авторы предостерегают от включения в список всех богатых россиян скопом: "целью должно быть стремление дать богатым русским бизнесменам стимулы для удержания максимально возможного уровня независимости от Кремля". Угрозы санкций иногда работают лучше, чем сами санкции - Ослунд и Фрид напоминают о так называемых "крымских" санкциях, сама угроза попасть под которые не позволяет крупным российским компаниям работать на полуострове.

Наконец, идут споры и о том, насколько длинным должен быть список и должен ли он быть публичным или держаться в тайне. Авторы статьи считают, что в списке должно быть не менее 40 имен - но вряд ли сильно больше: необходимо включить в него "худших", а не вообще всех, подходящих под критерии. Постоянная же угроза же включения в список заставит тех, кто в феврале не будет в него включен, задуматься о своих взаимоотношениях с Путиным.

В одном из прокремлевских телеграм-каналов статью оценили так:

Политджойстик:

Артиллерийская подготовка к февральским санкциям - статья в Политико, которая больше похожа на проброс американских лоббистов, сделанный за деньги наших богатых соотечественников.

…

Дальше больше: "В "Докладе о Кремле" нельзя просто перечислять богатых людей в неизбирательном порядке. Не все богатые России похожи. Многие делали свое состояние перед Путиным и, чтобы выжить, вынуждены платить большие подаяния Кремлю. Включение таких людей в Кремлевский отчет не соответствовало бы смыслу раздела 241 нового закона о санкциях. Напротив, цель должна состоять в том, чтобы предоставить богатым российским бизнесменам стимулы для поддержания независимости от Кремля. <...>

второй тезис, адресованный конгрессменам - нужен закрытый список россиян, которые якобы пошли на сотрудничество с российскими властями вынужденно, но внутри то они всем сердцем со штатами (как мальчиши - плохиши), а публиковать надо только список из 40 человек, которые уже в принципе под санкциями штатов. А третий тезис, адресован уже не конгрессменам, а российским предпринимателям - несите деньги в Вашингтон и вас не включат в публичный список. Вот только или мы такие глупые или они такие наивные. Во-первых, про бесплатный сыр в непубличном списке мы поговоркой можем ответить, а во-вторых, нет ничего публичнее, чем таинственные списки, которые будут лежать в Минфине США. Наши то тоже не дремлют и информация кто и как суетится в Вашингтоне известна. Кто-то делает это с санкции Кремля, а кто-то нет.

В любом случае, как бы ни храбрились (или, наоборот, не паниковали) в Москве, очевидно, что вопрос о включении или невключении кого-либо в списки - всецело в руках Вашингтона. И как тут не стать нервозным?