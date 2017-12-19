Власти Москвы согласовали митинг 24 декабря на проспекте Сахарова

Мэрия Москвы согласовала проведение митинга за честные выборы на проспекте Академика Сахарова. Акция запланирована на 24 декабря. Ее инициатор – оппозиционер Дмитрий Гудков.

Ранее на 24 декабря в Москве был запланирован праздник "День свободных выборов", однако власти заявили о его незаконности. Гудков назвал митинг на проспекте Сахарова "компромиссом".

Организатор "Дня свободных выборов", глава Красносельского района Москвы Илья Яшин заявляет, что Гудков подал заявку на митинг после неких "намеков из мэрии". Яшин подчеркнул, что он не видит смысла в каких-либо "теневых вариантах" проведения "Дня свободных выборов" и продолжает подготовку к своей акции.

Гудков, в свою очередь, утверждает, что Яшин лично дал ему "карт-бланш" на ведение переговоров с мэрией, а также заявил, что большой митинг на проспекте Сахарова "мог бы стать хорошим вариантом".

Ранее к участию в "Дне свободных выборов" призывал оппозиционер Алексей Навальный.