Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Бывший мэр Нижнего Новгорода обвиняется в получении взятки

Наручники, иллюстративное фото

Бывшего главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина обвинили в получении взятки размером в один миллион долларов. В данный момент он задержан, в его доме прошел обыск, сообщает агентство ТАСС.

По версии следователей, занимая должность мэра Нижнего Новгорода, Сорокин якобы за "общее попустительство на службе" получил взятку в виде имущества общей стоимостью миллион долларов.

С 2005 по 2010 год Олег Сорокин работал депутатом городской думы Нижнего Новгорода, а в 2010 был избран мэром города. В 2016 году он стал вице-спикером Законодательного собрания Нижегородской области. Помимо политической деятельности Сорокин активно занимался бизнесом.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Российский Открытый (Международный) фестиваль документального кино АРТДОКФЕСТ / Russian Open Documentary Film Festival “Artdocfest”

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG