Бывший мэр Нижнего Новгорода обвиняется в получении взятки

Бывшего главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина обвинили в получении взятки размером в один миллион долларов. В данный момент он задержан, в его доме прошел обыск, сообщает агентство ТАСС.

По версии следователей, занимая должность мэра Нижнего Новгорода, Сорокин якобы за "общее попустительство на службе" получил взятку в виде имущества общей стоимостью миллион долларов.

С 2005 по 2010 год Олег Сорокин работал депутатом городской думы Нижнего Новгорода, а в 2010 был избран мэром города. В 2016 году он стал вице-спикером Законодательного собрания Нижегородской области. Помимо политической деятельности Сорокин активно занимался бизнесом.