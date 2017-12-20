Глава ЦИК ответила на призыв Ходорковского не регистрировать Путина

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова назвала давлением на ЦИК обращение Михаила Ходорковского, в котором он призвал не регистрировать Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Об этом Памфилова заявила газете "Ведомости".

Глава ЦИК подчеркнула, что "все разнообразные формы давления" на неё и её коллег "бессмысленны" и, что она не боится нести ответственности за свои решения, поскольку опирается "на Конституцию, закон, свои жизненные принципы и убеждения".

Накануне Михаил Ходорковский опубликовал обращение к Памфиловой. Бывший совладелец ЮКОСа и бывший политзаключенный Михаил Ходорковский призвал ЦИК отказать Владимиру Путину в регистрации кандидатом в президенты в связи с нарушением им требований Конституции. По его мнению, регистрация Путина невозможна, поскольку он находится у власти уже 17 лет и новый президентский срок станет для него пятым. На третьем сроке Путина формально подменял Дмитрий Медведев, который не был самостоятельным руководителем страны, считает Ходорковский. "Эта рокировка была политически безнравственна и юридически противозаконна", написал Ходорковский. Он добавил что ответственность "перед судом истории" за регистрацию Путина будет лежать на Памфиловой.

18 декабря в России официально началась избирательная кампания по выборам президента России. О своем желании баллотироваться заявили уже 23 человека, в том числе действующий президент Владимир Путин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец. Оппозиционер Алексей Навальный официально уведомил Центризбирком России о намерении провести 24 декабря собрание инициативной группы в поддержку его выдвижения в президенты России. Однако власти заявляют, что он не имеет права выдвигаться из-за обвинительного приговора по делу "Кировлеса". Навальный настаивает, что по Конституции имеет на это право.