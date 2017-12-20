Саакашвили в открытом письме призвал Порошенко уйти в отставку

Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в открытом письме президенту Украины Петру Порошенко призвал его уйти в отставку.

"Признайтесь себе и народу, вы и ваши соратники не способны и не хотите менять Украину к лучшему. Ваша добровольная отставка - это почти последний шанс преодолеть политический кризис, который иначе будет только углубляться", - написал Саакашвили в фейсбуке.

По словам Саакашвили, он написал открытое письмо, потому что в пресс-службе администрации президента опубликовали его личную записку к Порошенко и организовали провокацию возле Октябрьского дворца.

В записке, опубликованной на прошлой неделе, Саакашвили предложил Порошенко вместе искать пути решения конфликта и признал, что допускал и допускает много политических ошибок.

17 декабря в Киеве сторонники Саакашвили пытались прорваться в Октябрьский дворец. Это произошло после очередного марша с требованием импичмента президента Украины. Демонстранты хотели провести в здании собрание своего "координационного штаба". Саакашвили заявлял, что власти разрешили ему организовать мероприятие во дворце. По словам политика, он попался на провокацию и будет нести политическую ответственность.

Акции с участием Саакашвили начались 17 октября. В этот день под Верховной Радой демонстранты разбили действующий до сих пор палаточный лагерь. Украинские власти обвинили бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области в подстрекательстве и создании "преступной группы", возглавляемой бывшим президентом Виктором Януковичем, который бежал в Россию. Они также предположили, что протесты во главе с Саакашвили являются частью российского заговора против Украины. Саакашвили отрицает все обвинения.