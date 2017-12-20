"Чекист рубанул, не стесняясь"

100 лет в этом году исполнилось не только со дня Октябрьской революции, но и со дня образования Всероссийской чрезвычайной комиссии - ВЧК. Именно этот день сотрудники ФСБ отмечают как свой профессиональный праздник. Одной из первых их поздравила участница Pussy Riot Мария Алехина, которую задержали на Лубянке с плакатом​ "С днем рождения, палачи!"

Примерно так же работников органов безопасности поздравляют и в Сети.

Илья Клишин

Сегодня день рождения чекистов. В этот день я открыл архивы «Мемориала» и нашел 139 репрессированных по фамилии Клишин.

Вот их имена: Аверкий, Аким, два Александра, восемь Алексеев, два Анатолия, четыре Андрея, Андрос, Архип, четыре Василия, два Виктора, Владимир, Гаврила, Григорий, Даниил, четыре Дмитрия, два Евгения, три Егора, Ермолай, Ефим, два Захара, восемь Иванов, Илья, Иннокентий, Карп, Кирилл, Козьма, Константин, Макар, четыре Михаила, Назар, Никандр, два Никиты, Никифор, шесть Николаев, два Павла, шесть Петров, Селиверст, Семен, Сергей, два Степана, Стефан, пять Тимофеев, пять Федоров, Филипп, Фома и два Якова. Из женщин Агриппина, Анастасия, Анна, Валентина, Дарья, две Евгении, две Екатерины, Елена, две Елизаветы, Зинаида, Клавдия, Ксения, Людмила, семь Марий, Нина, три Ольги, Пелагея, Прасковья, Раиса, Софья, четыре Татьяны, Ульяна и Феодосья.

Из них были расстреляны 18 человек. Среди них: священник, три колхозника, два единоличника, два хлебороба, крестьянин, автомеханик, кладовщик, директор совхоза.

По некоторым нет данных. Например, некий Тимофей Васильевич Клишин расстрелян на Бутовском полигоне 3 августа 1938 года. До сих пор не реабилитирован.

Еще раз всех с днем рождения ЧК!

Другие напоминают, что деятельность ФСБ в современной России вовсе не ограничивается посадками за репосты.

Андрей Мальгин

Сегодня исполняется 100 лет ВЧК - НКВД - КГБ - ФСБ. Именно в этот день в 1917 году Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет об образовании ВЧК, организации, которая впоследствии уничтожила миллионы граждан своей страны (по разным оценкам от 3,8 млн до 9,8 млн репрессированных только по политическим мотивам). ФСБ гордится своим славным прошлым и сегодня на торжественном заседании коллег придет поздравить первое лицо государства.



Вспомним выступление Путина на Лубянке в День чекиста 20 декабря 1999 года.



За четыре месяца до этого он стал председателем правительства, а через десять дней после этого выступления будет назначен и.о. Президента Российской Федерации. На этом захват власти в стране чекистами завершится. И будьте уверены, добровольно отказываться от власти они не собираются.

К столетию ЧК компания Caviar, которая выпускает люксовые варианты iPhone, подготовила серию телефонов с портретом Дзержинского и золотым покрытием. Модель iPhone X в этом исполнении стоит от 252 до 317 тысяч рублей; видимо, в Caviar рассчитывают, что желающие преподнести знакомому ФСБ-шнику такой подарок обязательно найдутся.

В конце концов, эти люди неутомимо трудятся на благо России, напоминает в Твиттере глава Ингушетии.

В том, что органы безопасности не принесли стране ничего, кроме пользы, уверен и глава ФСБ Александр Бортников: накануне он дал интервью "Российской газете", в котором заявил, что "чистки" 1930-х годов были во многом необходимы, потому что против советского руководства плелись заговоры. Репрессии, по его словам, затронули в основном чекистов.

Хотя у многих данный период ассоциируется с массовой фабрикацией обвинений, архивные материалы свидетельствуют о наличии объективной стороны в значительной части уголовных дел, в том числе легших в основу известных открытых процессов. Планы сторонников Л. Троцкого по смещению или даже ликвидации И. Сталина и его соратников в руководстве ВКП(б) — отнюдь не выдумка, так же, как и связи заговорщиков с иноспецслужбами. Кроме того, большое количество фигурантов тех дел — это представители партноменклатуры и руководства правоохранительных органов, погрязшие в коррупции, чинившие произвол и самосуд.

То, что репрессиям подвергались в том числе и невиновные, Бортников объясняет "перегибами на местах":

При малейших подозрениях в "неблагонадежности" квалифицированные сотрудники переводились на периферию, увольнялись или арестовывались. Их место занимали люди без опыта оперативной и следственной работы, но готовые ради карьеры на исполнение любых указаний. С этим отчасти и связаны "перегибы" в работе ОГПУ - НКВД на местах.

Безусловно, среди чекистов, которые, повторюсь, являлись плоть от плоти сложившегося в то время общества, были самые разные люди. Это и, к сожалению, приспособленцы, державшиеся принципа "цель оправдывает средства", но в то же время и те, кем двигали бескорыстные идейные мотивы. Последние, даже сами попав под репрессии, в большинстве своем не утратили веры в партию и лично И. Сталина. При Л. Берии часть из них была возвращена в органы безопасности.

По версии Бортникова, за прекращение репрессий следует благодарить Берию:

Массовые политические репрессии закончились после принятия постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР "Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия" от 17 ноября 1938 года. Назначенный на пост наркома внутренних дел Л. Берия восстановил ГУГБ НКВД и провел кадровые "чистки", изгнав карьеристов предыдущих призывов. Повысились требования к качеству следственной работы, что способствовало кратному сокращению приговоров к высшей мере наказания.

Интервью длинное - те, кому интересно, как выглядит полная история ЧК в версии Александра Бортникова, могут почитать сокращенную версию на "Медиазоне". В Сети оно стало, пожалуй, самым обсуждаемым текстом дня.

Николай Кононов

Главный чекист дичайше не подвёл и рубанул, не стесняясь. Редко когда встретишь карикатуру, фантасмагорию и хоррор в одном высказывании, но у советской прессы богатые традиции, enjoy.

Марина Литвинович

У меня аж дух перехватывает от этого интервью Бортникова. Тезисно:

- нынешнее ФСБ - наследница и правопреемница ВЧК. Это следует из всего интервью. Бортников одобрительно говорит о том, что были уничтожены белоэмигрантские организации, леваки, инакомыслящие, что ВЧК успешно ("с правом применения смертной казни") уничтожала одну часть общества, помогая удерживать власть большевиков.

- в работе ОГПУ - НКВД на местах в 30-е годы были "перегибы".

- "архивные материалы свидетельствуют о наличии объективной стороны в значительной части уголовных дел, в том числе легших в основу известных открытых процессов".

- и дальше там прямо ох.

Ivan Kurilla

А посмотрите, как директор ФСБ оценивает работу предшественников в период репрессий. В основном там были, оказывается, личные перегибы со стороны новых сотрудников, от репрессий пострадали старые кадры НКВД (вот об этом подробно, это и есть репрессии), у сталинских процессов была реальная основа (троцкисты готовили заговор вместе с иностранными разведками), а закончились репрессии с назначением Берии в 1938 году. И что-то я не вижу хоть какого-то сожаления, признания ответственности или упоминания об уроках...

Alexander Bumb

А при Берии не было массовых репрессий и ГУЛАГа. Все это страшно. Готовят повторение.

Ekaterina Barabash

Так это было еще в документальном фильме про Берию на Первом - оказалось, что Берия был известный либерал.

Александр Фельдман

Хочется в такой момент посадить Бортникова напротив Рамзана Ахматовича и попросить его доходчиво объяснить Кадырову, почему выселение всего чеченского народа на казахстанский мороз, санкционированное лично Лаврентием Палычем, было совершенно правильным и законным деянием :)

Александр Морозов

Какое жуткое юбилейное интервью Бортникова в Российской газете. Никакой политической дистанции в отношении советского периода.

Наоборот: из интервью видно, что он живет уже в дискурсе полной публичной "реабилитации Берии". Репрессии (даже в отношении "своих") у него в интервью излагаются совершенно казенно, "технически" (да, 22 тыс.чекистов были репрессированы и "ну и ладно"). "Линия партии" была правильной, но были отдельные садисты в органах, от них партия избавилась. Все, кто прошел как "троцкисты", были репрессированы правильно, потому что Троцкий готовил свержение Сталина... И так далее...

(А раз так говорит глава службы, то что уж ждать от преподавания всего этого периода юным чекистам в учебных заведениях...Мрак! Из последствий этого не выбраться ни в каком 2024 году).

Андрей Коняев

Что ж товарищ Бортников не процитировал классиков своего ведомства, так сказать?

У саботирующей, лгущей, предательски прикидывающейся сочувствующей, внеклассовой, интеллигентской спекулянтщины и спекулянтской интеллигентщины должна быть сорвана маска. Для нас нет и не может быть старых устоев морали и "гуманности", выдуманных буржуазией для угнетения и эксплуатации "низших классов"... Жертвы, которых мы требуем, жертвы спасительные, жертвы устилающие путь к Светлому Царству Труда, Свободы и Правды. Кровь? Пусть кровь, если только ею можно выкрасить в алый цвет серо-бело-черный штандарт старого разбойного мира

Пассаж о реальности троцкистского заговора обсуждают в комментариях у ​Глеба Морева:

Начальник ФСБ Бортников заявил, что были основания думать, что троцкисты планировали свергнуть Сталина и были связаны с иностранными разведками. Историки в ленте, что имеется в виду?

Очень интересующий меня вопрос: давно ищу свидетельства реальной антисоветской подпольной борьбы в 20-30-е годы. Пока особо ничего не нашел.

Valery Shubinsky

Баскаков, Виктор Серж, А.Л.Бронштейн и вся эта компания. Реальное троцкистское подполье, Ленинград, 1927-28.

Victor Davidoff

В воспоминаниях Виктора Сержа "борьба троцкистского подполья" (Питер) в 20е гг детально описана. Без слез читать нельзя

Mikhail Sokolov

Что касается реальной антисоветской борьбы, то ее в 20-е - начале 30-х хватает. От рейда отряда Савинкова по Белоруссии или походов украинских атаманов до восстаний крестьян в начале 30-х, когда их было до тысячи ежегодно. Есть сборник сводок ОГПУ "Лубянка - Сталину", томов 10, довели до 1933 г., кажется. Где-то к 1934 всех реальных противников пересажали и перебили. "Липа" абсолютно доминирует. Выявляют небольшие группы "за разговоры". Последнее крупное восстание до войны - в Чечне в 1940 г.

Многим самым важным показался другой фрагмент интервью.

Иван Давыдов

Бортников к столетнему юбилею охранки дал большое интервью "Российской газете". Там много всего интересного (вроде рассуждений о "серьезной доказательной базе" уголовных дел эпохи большого террора), но есть и совсем важные соображения:

"Открещиваться от слова "чекист" - это все равно что предавать забвению поколения наших предшественников".

Да, господин Бортников, вот это правда, никак нельзя забывать о поколениях ваших предшественников и об их достижениях. Совсем никак нельзя.

Михаил Шнейдер

По словам Бортникова, он без смущения относится к тому, что сегодняшних сотрудников ФСБ часто называют чекистами, как сотрудников ВЧК, известных своими крайне жесткими методами "борьбы с контрреволюцией". Глава ФСБ подчеркнул, что деятельность нынешних органов безопасности не имеет ничего общего с "чрезвычайщиной" первых лет советской власти, но при этом, по его мнению, "открещиваться от слова "чекист" - это все равно что предавать забвению поколения наших предшественников".

Помилуйте, никто и не предаёт забвению. Преступления против человечности забвению предавать нельзя.

О том, почему так важно признать эти преступления, пишет ​Леонид Гозман (The New Times):

20 декабря 1917-го — кристальная ясность. Была создана ЧК, машина террора, отвергнувшая все, что было к тому моменту достигнуто человечеством в области права.

Гитлеровцы убивали на нашей земле чуть больше трех лет. Чекисты осуществляли массовые — именно, массовые — убийства почти сорок лет, убивали понемножку еще тридцать, да и сейчас они никуда не делись, они снова с нами. Иногда палачи начинали убивать друг друга, иногда орден менял название, но это не мешало продолжать делать главное — убивать невиновных и держать страну в страхе.

Система щедро платила палачам. У них были пайки и ордена, квартиры и машины. Воспевая аскетизм, они могли грабить и насиловать, глядя на обычных людей свысока и гордясь своей трудной работой. Они и сейчас гордятся. Они и сейчас верят, что без них мы не могли раньше — куда же без СМЕРШ, без особых и первых отделов — и не сможем, пропадем сейчас.

За сто лет их преступной деятельности они никогда и ни в чем не каялись. Государство пару раз робко произнесло что-то невнятное про отдельные перегибы и нарушения, но именно отдельные, даже случайные.

Сегодня они, нагло ухмыляясь, говорят, что не было, мол, суда над ними, значит, они и не преступники. А сравнивать их с СС и гестапо тоже нельзя. Даже закон об этом в 2014 году приняли с наказанием до пяти лет лишения свободы.

Недавно, после десятилетий борьбы, в Москве открыли монумент жертвам политических репрессий. А на нем написано: «ПРОСТИТЬ»! Кого простить? Их, за сто лет ни разу прощения не просивших? Их, свято блюдущих традиции палачей-предшественников? Их, ощущающих себя хозяевами страны и наших жизней? Никогда.

Пока не назовут у нас палачей палачами, пока не станут слова ЧК и НКВД столь же омерзительными, как СС и гестапо, не будет у нас ничего хорошего.

Федор Крашенинников

Никогда я не пойму, почему бессудное убийство человека за "неправильный" череп - преступление, которому нет оправдания и прощения, а убийство человека за "неправильное" социальное происхождение или "неправильные" взгляды - славные традиции, которыми надо гордиться. Не вижу разницы между палачами.

Лев Рубинштейн

Вот нам напомнили, что уже, оказывается, сто лет существует на свете организация, время от времени, как это и принято в криминальной среде, меняющая - исключительно в конспиративных целях - кликухи, прикиды, лексику и фразеологию, манеры бытового поведения, но не меняющая заложенной изначально глубоко аморальной преступной сущности.

Вроде бы все меняется. И поджарые маньяки в кожаных куртках с горящими подогретой кокаином классовой ненавистью бессонными глазами сменились подтянутыми и скуластыми в скрипящих портупеях и с «Казбеком» в зубах, а те - пухломордыми и белоглазыми со скучающим тухловатым взглядом, а те - еще кем-то, а те - еще …

На всяком историческом витке меняя имена и ксивы, контора как бы говорит: «Ну, мы теперь совсем другие, не те, что были. Это не мы, мы совсем не те. Какие к нам-то претензии?»

Когда надо - открещиваются. Когда надо - ну, вот как сейчас, например, - объявляют себя прямыми наследниками.

Сто лет существует уже одна из самых преступных организаций прошедшего и, увы, нынешнего века. И до тех пор, пока она, как хронический пожар в торфяниках, будет то прятаться под грунт, то открыто полыхать на поверхности, ничего по-настоящему не сдвинется с места.

Григорий Пасько

годовщине организации, разрешенной на территории РФ, посвящается...

"В ЧК когда-то шли идеалисты.

Или мерзавцы.

Первых больше нет..."

Евг. Евтушенко

Sergey Lebedev

ВЕРЕВКА

Небольшая история к чекистскому юбилею

Александр Иванович, второй муж моей бабушки Павы, пошел на службу в ВЧК в 1918 году. В пятнадцать лет. Как вспоминали родители, даже во хмелю ничего про Гражданскую (и вообще последующую службу) не рассказывал. Кроме одной истории; он, вероятно, хотел бы замолчать и ее, но она рассказывала себя сама, рвалась с хмельными парами – он гордился ею как странным талисманом, знаком судьбы, указавшим, кому жить, кому умереть.

Дело было под Курском, кажется. В дальней церкви замироточила местночтимая икона; и в несколько месяцев стала эта икона как бы знаменем для белых. Несколько уездов, замиренных красными, восстали. И вроде как осеняла, благославляла икона восстание, вела восставших – так, по крайней мере, толковали священники и вожаки.

Сотрудникам ЧК поручили икону уничтожить. Но – как рассказывал Александр Иванович – никто, кроме него, не вызвался. Он прошел оврагами, забрался в ту церковь, изрубил икону топором и остатки утопил в озере. А начальству – как доказательство – принес веревку, на которой висела икона, особого плетения веревку с медными нитями, ибо оклад был дивно тяжел и рвал своей тяжестью любую обычную пеньку.

И вот эту веревку – тут Александр Иванович вставал из-за стола, открывал чулан – он сохранил на всю жизнь; все чекисты, с которыми он служил тогда, были казнены своими в тридцатые, а он, посягнувший на икону, уцелел.

Он очень этим гордился.

Илья Вайцман

В стране, где отмечается "день чекиста" - просто обязан быть "день людоеда". Необходимо по фен-шую. Впрочем, для экономии эти праздники можно отмечать в один день, разница непринципиальная. 😒

Лев Рубинштейн

Я был знаком с берлинским палачом,

Владевшим топором и гильотиной.

Он был высокий, добродушный, длинный,

Любил детей, но выглядел сычом.

Я знал врача, он был архиерей;

Я боксом занимался с езуитом.

Жил с моряком, не видевшим морей,

А с физиком едва не стал спиритом.

Была в меня когда-то влюблена

Красавица — лишь на обёртке мыла

Живут такие девушки, — она

Любовника в кровати задушила.

Но как-то в дни молчанья моего

Над озером угрюмым и скалистым

Я повстречал чекиста. Про него

Мне нечего сказать: он был чекистом.

(Юрий Домбровский)

Роман Попков

Сегодня юбилейчик у самой одиозной репрессивной организации. Пользуясь случаем, повторю: в будущей свободной России ФСБ должна быть полностью расформирована и упразднена. Буквально одним из первых же декретов новой власти. Должна быть создана новая спецслужба. ФСБ невозможно "реформировать".

Федор Крашенинников

ЧК - это орган бессудного террора против представителей "неправильных" классов, созданный незаконным органов незаконной власти.

Всю свою историю органы ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ занимались не защитой государства, а защитой диктатуры КПСС.

И, между прочим, все просрали.

То, что спецслужбы современной России не отрекаются от этой банды преступников, а гордятся преемственностью, характеризует их самых скверным образом.

О том, почему нынешним сотрудникам ФСБ захотелось считать себя наследниками дела Дзержинского, Берии и Андропова, рассуждает в платном разделе Republic Олег Кашин:

«Это волчье племя – откуда оно в нашем народе взялось? Не нашего оно корня? Не нашей крови?» – спрашивал Солженицын в «Голубых кантах». Забавно, но ответ на этот вопрос ищут не только обличители, но и само лубянское ведомство. Юбилейное интервью директора ФСБ Александра Бортникова в «Российской газете» – оно ровно о том же, хоть и не в третьем лице – «волчье племя», – а в первом – «мы»: ищутся корни, выстраивается нарратив, и противоречия, которых за сто лет в любом случае накопилось немало, истолковываются каждый раз в пользу ведомства. От Дзержинского через Ягоду, Ежова и Берию к Андропову и нынешним его наследникам, включая Путина – славная корпоративная биография, примерно совпадающая с историей всей страны. Шли долго, было трудно, но справились и намерены справляться дальше, да и как иначе, если тебе в спину смотрят из прошлого немигающие глаза железного рыцаря революции, пусть и убранного когда-то (скорее по недоразумению) с Лубянской площади, но безусловно остающегося гением этого места, важнейшей точки на исторической карте России.

В итоге Кашин приходит к выводу, что ФСБ просто пытается отделаться от наследия 90-х:

Ведомство Бортникова – как бы соблазнительно ни было навесить на него наследство Берии и Ежова, ведет свою родословную именно из девяностых, когда политика Степашина (демократ первой волны, влиятельный народный депутат, поддержавший Ельцина в 1993 году) сменил бывший кремлевский комендант Михаил Барсуков, который вместе с Александром Коржаковым в те годы создавал с нуля новое силовое сословие, не имеющее ничего общего с советскими чекистами. И, видимо, быть наследниками Степашина и Барсукова для нынешних генералов ФСБ гораздо невыносимее, чем считать себя продолжателями оборвавшейся линии Дзержинский – Берия – Андропов.