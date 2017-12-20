У жительницы Хакасии отняли семерых детей из-за длинных волос сына

В Хакасии у местной жительницы Любови Лицегевич отняли семерых приемных детей из-за длинных волос у одного из ее сыновей. Как сообщает "Новая газета", органы опеки увидели в длинной прическе четырехлетнего мальчика "потенциальную угрозу гейства".

Лицегевич 57 лет. За свою жизнь она воспитала 21 ребенка, 20 из них были приемными. Изъятие семерых детей жительница Хакасии обжаловала в суде. Рассмотрение дела продолжается.

В конце августа органы опеки отняли двух приемных детей у жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских. Это произошло после того, как она из-за проблем со здоровьем сделала операцию по удалению груди. В декабре суд признал незаконным изъятие детей у Савиновских.