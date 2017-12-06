Суд отменил решение об изъятии детей у Юлии Савиновских

Свердловский областной суд признал незаконным решение об изъятии двух приемных детей у жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских. Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу Савиновских и направил дело об изъятии ее детей на новое рассмотрение. Об этом сообщил адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Алексей Бушмаков.

У Юлии Савиновских забрали детей в конце августа. Это произошло после того, как она из-за проблем со здоровьем сделала операцию по удалению груди. Перед операцией Савиновских в качестве психологической подготовки вела блог от имени выдуманного трансгендера, который готовится сменить пол. Изъятие детей у жительницы Екатеринбурга в областном министерстве социальной политики объяснили некими "противоречиями" между интересами детей и опекуна. В чем именно они состоят, ни суд первой инстанции, ни опека, ни министерство не уточняли.

В ноябре Савиновских в знак протеста объявила голодовку. После этого ей позвонил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Ее также принял замминистра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов. Он заявил, что Савиновских сможет добиться возврата детей только через суд, поскольку никто в России "не может повлиять на органы опеки".