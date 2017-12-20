В Нижнем Новгороде прошли пикеты против "политической полиции"

В Нижнем Новгороде активисты общественной правозащитной организации "Нижегородский политический красный крест" провели в центре города серию одиночных пикетов по случаю столетия с момента создания Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК).

"Дожить до люстрации и справедливого суда – вот наше главное пожелание особо ретивым работникам органов [безопасности]!" – заявил Илья Мясковский, один из участников пикетов. Как отмечает корреспондент Радио Свобода, акция проходила недалеко от здания местного управления ФСБ. Полиция в происходящее не вмешивалась.

ВЧК была создана 20 декабря 1917 года. Ведомство стало прообразом НКВД, КГБ и – после распада Советского Союза – ФСБ. В Москве в среду у здания Федеральной службы безопасности за плакат с надписью "С днем рождения, палачи" была задержана участница Pussy Riot Мария Алехина.

20 декабря в России отмечается день работника органов безопасности – "День чекиста". Подробнее о столетии ВЧК читайте здесь