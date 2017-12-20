В Петербурге в "День чекиста" прошли акции памяти жертв репрессий

В Санкт-Петербурге в день работника органов безопасности прошла серия одиночных пикетов у здания ФСБ. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, активисты держали в руках плакаты, посвященные самым громким делам, возбужденным чекистами, начиная с "Таганцевского дела", когда к расстрелу, в частности, был приговорен поэт Николай Гумилев.

По словам одного из организаторов акции, активистки движения "Открытая Россия" Евгении Литвиновой, в среду из здания ФСБ выходили "веселые люди с праздничными пакетами", но, по ее мнению, им – не отказавшимся от наследия прошлого – гордиться нечем. Во время серии пикетов на участников акции напали неизвестные в черном, один плакат был порван, остальные украдены на глазах у полицейских. Двое нападавших были задержаны.

Литвинова отмечает, что особую ярость нападавших вызвал плакат с надписью "1937–1938 – Большой террор. За антисоветскую деятельность осуждены более 1 миллиона человек, из них расстреляно более 600 тысяч". Активистка считает, что ВЧК-ОГПУ-НКВД являлась главным инструментом репрессий в СССР, и хотя за минувшее столетие многое стало другим, но роль органов госбезопасности в России мало изменилась по существу.

Вечером 20 декабря в Петербурге на Воскресенской набережной также прошел массовый пикет памяти жертв чекистов. Активисты заявили, что сегодня те люди, которые говорят правду о лагерях, о советской репрессивной машине, сами нередко становятся объектами преследования по сфабрикованным делам, как произошло с известным карельским историком Юрием Дмитриевым. По их мнению, это лишний раз доказывает, насколько актуальной остается тема политических репрессий. В акции приняли участие около 30 человек.

20 декабря 1917 года в России была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Ведомство стало прообразом НКВД, КГБ и – после распада Советского Союза – ФСБ. 20 декабря в России отмечается день работника органов безопасности – "День чекиста".

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