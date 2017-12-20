Еврокомиссия утвердила переходный период по Брекзиту

Переходный период после выхода Великобритании из Евросоюза продлится до 31 декабря 2020 года. Об этом говорится в директивах для переговоров по Брекзиту, которые 20 декабря утвердила Европейская комиссия.

Начало переходного периода запланировано на март 2019 года. Тогда Великобритания покинет Евросоюз. У Лондона будет 21 месяц для того, чтобы адаптироваться к новым условиям. Предполагается, что в течение этого времени Великобритания сохранит доступ к внутреннему рынку ЕС и членство в Европейском таможенном союзе. Это позволит британским и европейским компаниям планировать ведение бизнеса.

15 декабря лидеры стран ЕС поддержали начало нового этапа переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза. Переход ко второму этапу переговоров стал возможен после того, как Лондон и Брюссель – после нескольких месяцев дискуссий – пришли к согласию по вопросам о правах граждан ЕС, живущих в Британии, о финансовых обязательствах Лондона в связи с Брекзитом и о статусе границы между Ирландской Республикой и Северной Ирландией.