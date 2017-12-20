Себастьян Курц: в Австрии нет места антисемитизму

Новое австрийское правительство будет решительно бороться со всеми формами антисемитизма. Об этом в своём первом выступлении перед парламентом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Он также отметил, что коалиция будет бороться как с давно существующими формами антисемитизма, так и с привнесённой, по его словам, ненавистью к евреям со стороны мигрантов.

Кроме того, канцлер в очередной раз сообщил об отрицательных последствиях притока мигрантов в Европу. В частности, Курц заявил об ухудшении ситуации в сфере безопасности.

В октябре в Австрии прошли парламентские выборы. Консервативная Австрийская народная партия получила 31 процент голосов. Социал-демократическую партию поддержали почти 27 процентов избирателей. 26 процентов голосов получили националисты из Партии свободы.

Австрийская народная партия Курца сформировала коалицию с Партией свободы.Правительство было приведено к присяге 18 декабря. В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его кабинет ограничит контакты с членами правительства из Партии свободы, но будет сотрудничать напрямую с канцлером. 19 декабря Курц заявил, что намерен в ближайшее время встретиться с Нетаньяху и "развеять сомнения" в отношении нового австрийского правительства.