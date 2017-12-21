Ходорковский открыл новый сайт вместо заблокированного

Коллектив редакции сайта Открытая Россия приступает к работе над новым проектом — "МБХ медиа". Этот новый сетевой ресурс принадлежит лично Михаилу Ходорковскому. Об этом говорится в обращении основателя "Открытой России".

Такое решение, по словам Ходорковского, было принято, поскольку судебный спор по отмене блокировки сайта может идти почти год, а переходить к иным формам информационного противостояния он будет в случае исчерпания всех возможных методов, предусмотренных "их" законами.

Основные направления деятельности "МБХ медиа" останутся прежними: свободная информация, свободное выражение мнений, особое внимание регионам, поддержка маленьких людей, беззащитных перед государством. Работу над проектом будет вести вся редакция "Открытой России", говорится в обращении организации.

11 декабря Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры внес сайт "Открытой России" в реестр ресурсов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России. После этого доступ к сайту был заблокирован. О каких именно материалах идет речь, в надзорном ведомстве не сообщили.

Михаил Ходорковский связал блокировку с составлением "Открытой Россией" досье на главного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука, который входит в "ближний круг президента Путина".