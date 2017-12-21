В Киеве назвали имя задержанного "агента российских спецслужб"

В Киеве назвали имя задержанного накануне по подозрению в шпионаже в интересах российских спецслужб чиновника правительства. Это – Станислав Ежов, помощник премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом телеканалу "112 Украина" сообщил представитель кабинета министров в Верховной Раде Вадим Денисенко.

Накануне Служба безопасности Украины сообщила о задержании чиновника секретариата правительства. По информации СБУ, он якобы был завербован во время одной из длительных командировок и собирал некую "инсайдерскую информацию" о деятельности правительственных структур Украины. Позже стало известно, что Станислава Ежова задержали на рабочем месте. В доме чиновника и в его кабинете прошли обыски. На него завели дело о государственной измене.

По информации СМИ, Ежов был заместителем руководителя службы протокола украинского премьера. Он отвечал за перевод на встречах с иностранными делегациями, а раньше работал в посольстве Украины в США и в администрации президента Украины.