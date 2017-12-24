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Рожденные после СССР

Обнажение: откуда берется стыд

Спектакль Кирилла Серебренникова "Машина Мюллер"

Когда голое тело может предъявляться публично, а когда – нет

Как меняются границы интимного и понимание того, какие части тела можно демонстрировать публично, рассказывают историк моды Александр Васильев, психолог Мария Давоян, театральный критик Антон Хитров и актриса Екатерина Дар.
Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

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