Обнажение: откуда берется стыд

Как меняются границы интимного и понимание того, какие части тела можно демонстрировать публично, рассказывают историк моды Александр Васильев, психолог Мария Давоян, театральный критик Антон Хитров и актриса Екатерина Дар.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.