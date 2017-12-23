Ксения Собчак представила свою предвыборную программу

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году, опубликовала свою предвыборную программу, озаглавленную "123 трудных шага".

Среди основных положений документа – создание и защита демократических институтов в России, соблюдение общеевропейских законов и ценностей, мирные взаимоотношения с другими странами и экономика, направленная на благосостояние российских граждан.

В программе особо подчеркивается, что дискриминирующие законы должны быть отменены, а нормативы, ограничивающие проявление гражданами политической воли и инициативы, необходимо пересмотреть.

Собчак, помимо прочего, предлагает законодательно ограничить права всех силовых структур, а также установить процедуры отзыва и импичмента избираемых должностных лиц и депутатов парламентов всех уровней.

Документ также затрагивает вопрос о статусе аннексированного Россией Крыма. Собчак еще раз подчеркнула, что согласно международному праву, полуостров является территорией Украины. В своей программе она предлагает провести референдум, "порядок которого должен быть согласован Россией, Украиной и международным сообществом".

В субботу Ксения Собчак выступила на съезде партии "Гражданская инициатива" и вступила в нее. Ожидается, что сегодня она будет официально выдвинута в качестве кандидата в президенты России.