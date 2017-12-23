"Гражданская инициатива" выдвинула Собчак кандидатом в президенты

Партия "Гражданская инициатива" официально выдвинула телеведущую Ксению Собчак в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года. За такое решение проголосовали 96 человек, против – 7, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Ранее в субботу Собчак вступила в "Гражданскую инициативу", приняв участие в съезде партии. Она также опубликовала свою предвыборную программу.

Телеведущая Ксения Собчак называет себя кандидатом "против всех". СМИ сообщали о возможной причастности Администрации президента к ее выдвижению. Сама Собчак отрицает связь с Кремлем.