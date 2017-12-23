Жители Новосибирска выступили против концессий за бюджетный счет

В Новосибирске на митинг против концессионных соглашений вышли более сотни протестующих. Они недовольны решением региональной власти заключить с инвесторами соглашения о строительстве мусоросортировочных заводов и моста через Обь, сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

На акции протеста независимый депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус назвала условия концессий несправедливыми. Оба соглашения предполагают серьезные вложения со стороны регионального бюджета. При небольшой сумме инвестиций со стороны частных компаний именно они получат всю прибыль. Пинус заявила, что появление мусорного завода повлечет рост тарифов на утилизацию отходов. Кроме того, проезд по новому мосту для автолюбителей будет платным. Если проекты не будут финансово успешными, инвестор получит компенсацию из бюджета.

По мнению организаторов пикета, регион попадает в многомиллионное "финансовое рабство". Концессии заключают на 20 и 40 лет.

Протестующие требуют включить в рабочие комиссии гражданских активистов. Они не против строительства моста или завода, но не довольны "приватизацией бюджета". Сейчас концессионные соглашения региональные власти заключают в рамках федерального закона. Делать это можно без общественного обсуждения и утверждения расходов депутатами. А сами документы проектов носят конфиденциальный характер. Митингующие в итоговой резолюции потребовали пересмотреть на федеральном уровне подходы к частно-государственному партнерству.

30 октября врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников распорядился направить компании ООО "Экология-Новосибирск" (которую связывают с бизнесом Игоря Ротенберга) официальное уведомление о выходе региона из концессионного соглашения по строительству объектов по обработке и захоронению твердых бытовых отходов (ТБО). Однако власти не отказались от самой идеи и намерены, пересмотрев проект, снова искать инвестора.

6 декабря между правительством Новосибирской области и компанией ВИС (также контролируемая Ротенбергом) было подписано соглашение о строительстве четвертого в городе моста через Обь. В тот же день прошел пикет против концессии.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратился к жителям города с просьбой отказаться от акций протестов на новогодних праздниках. Он призвал гражданских активистов, политиков и представителей общественных организаций не устраивать митинги и пикеты в центре города. По мнению градоначальника, протестные акции на этом месте будут неуместны и нужно "поберечь настроение и психику новосибирцев".​