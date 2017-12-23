КПРФ выдвинула кандидатом в президенты директора совхоза

Кандидатом от КПРФ на предстоящих президентских выборах стал директор подмосковного "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин. В ходе тайного голосования его кандидатуру поддержало большинство делегатов, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который сам отказался от выдвижения своей кандидатуры, возглавит предвыборный штаб.

Грудинин не входит в КПРФ, но неоднократно называл себя сторонником ее идей. Ранее он заявлял, что в партию вступать не планирует. До 2010 года Грудинин состоял в "Единой России".

В начале декабря движение "Левый фронт" сообщило, что Павел Грудинин победил в праймериз и стал кандидатом в президенты России от левых и патриотических сил. "Левый фронт" заявил о намерении добиваться, чтобы Грудинина выдвинули единым кандидатом от всех левых партий.