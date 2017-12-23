От Монархической партии на выборы президента РФ пойдет ее основатель

Кандидатом в президенты России от Монархической партии стал ее основатель – бизнесмен Антон Баков. По данным "Комсомольской правды", за его выдвижение проголосовали делегаты всех 45 представительств партии.

Баков несколько лет был депутатом Госдумы, а также участвовал в выборах мэра Екатеринбурга и губернатора Свердловской области. В 2011 году бизнесмен провозгласил так называемую "Романовскую империю", которую объявил единственным правопреемником государства, основанного императором Петром Первым. Год спустя Баков создал Монархическую партию и призвал установить в России конституционную монархию.

Когда в начале декабря сборную России отстранили от Олимпийских игр 2018 года на фоне допингового скандала, Баков предложил российским атлетам выступить под флагами "Романовской империи". Он уточнил, что в Международном олимпийском комитете она не представлена.