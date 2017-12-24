Оппозиционер Алексей Навальный, выступая в Москве на собрании избирателей в поддержку его выдвижения в президенты, заявил, что он идет на выборы, "чтобы победить, сменить власть, сформировать правительство и работать на граждан, чтобы они становились богаче". Оппозиционер добавил, что в случае победы на выборах 2018 года действующего президента Владимира Путина это будут очередные шесть лет, потерянные для России. "Это Вы, Владимир Путин, превратили нашу страну в источник личного обогащения для себя, своей семьи и своих друзей. Поэтому Вам не стоит больше быть президентом", – заявил Навальный. Оппозиционер также заявил о намерении провести "всероссийскую забастовку избирателей", если его не допустят к участию в президентских выборах.Кроме этого, Навальный призвал других кандидатов в знак протеста сняться с выборов за пять дней до голосования, если оппозиционера не зарегистрирует Центризбирком. "Сорвите выборы, если они не настоящие. Вынудите Кремль объявить новые выборы, но зарегистрировать всех кандидатов. Это будет честно, это будет в интересах страны", – подчеркнул политик. В воскресенье в 20 городах России прошли собрания избирателей в поддержку выдвижения Навального на президентские выборы. В Москве в таком мероприятии участвовали более 700 человек.