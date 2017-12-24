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Общество

Собрание в поддержку Навального в Красноярске

Собрание в поддержку Навального в Красноярске
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В Красноярске поддержать выдвижение Алексея Навального на выборах президента собрались 630 его сторонников. Мероприятие было согласовано с краевым избиркомом и представителями МВД. На импровизированной сцене выступали активисты штаба Навального и других политических сил. Говорили о том, что выборы должны быть честными и конкурентными. Рассказывали, что Навальный имеет право выдвигать свою кандидатуру по главному закону страны — Конституции. Все пришедшие единогласно поддержали выдвижение оппозиционера кандидатом в президенты России.

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