Социализм с клубничным лицом

Список возможных участников президентских выборов продолжает пополняться.

В конце минувшей недели к нему присоединился предприниматель Павел Грудинин - именно он, вовсе не Геннадий Зюганов, будет выдвинут от КПРФ. Зюганов же возглавит избирательный штаб Грудинина.

Кирилл Шулика:

Все, в России нет больше содержательной партийной политики. В нынешнем виде она уже не вернется, надо ждать пока вырастит что-то новое.

Просто как еще доказать, что современные партии это либо бессмысленные аппараты, поедающие деньги, либо спойлеры, но тоже поедающие деньги, если не тем, что главные кандидаты как от власти, так и от оппозиции идут самовыдвиженцами. И нет вопроса собрать 300 тысяч подписей, что для того же Навального сложно, но репутационно это лучше, чем связываться с партиями. Путин даже отказался от партии, которую сам создавал. Зюганов, кстати, выдвинул беспартийного Грудинина.

И все партийные выборы это решение Кремля. Часто оттуда просто дают кому надо партии, как инструменты, особенно на выборах в регионах. То есть это пустая формальность. Пока есть партийные выборы, там нужны только бухгалтера.

О смелости Геннадия Зюганова пишет для РИА "Новости" Максим Соколов:

Двадцать лет назад Анатолий Чубайс в беседе с президентом похвалил произведенную им мощную рокировочку: "Мастерский ход, Борис Николаевич!" По справедливости, он должен с не меньшей прямотой отозваться и о решении съезда КПРФ, на котором Геннадий Зюганов решил не домогаться поста президента России (что он делал начиная с 1996 года), уступив это право крепкому хозяйственнику, директору подмосковного совхоза имени Ленина Павлу Грудинину.

Это отнюдь не было бы издевательством. Зюганов, от которого уже не ждали нетривиальных политических ходов (да на восьмом десятке на это и мало кто способен), совершил на самом деле мощную рокировочку, совершенно изменившую позицию на шахматной доске. КПРФ оказалась в центре общественного интереса — чего не было уже более пятнадцати лет. Последний раз коммунисты были значимы в электоральном смысле в 2000 году, когда на президентских выборах Зюганов набрал 29,2 процента против 52,9 — результат по крайней мере не постыдный. Но с тех пор у партии коммунистов шло только неуклонное угасание, их политика обратилась в унылую панихиду, думалось, что это навсегда, — и тут такой реприманд неожиданный.

А вот Борис Кагарлицкий на "Рабкоре" как раз делает акцент на кризисе партии:

Выдвижение капиталиста от партии, называющей себя коммунистической, уже никого не удивляет, на региональном уровне это происходит сплошь и рядом. Но дело отнюдь не только в классовой принадлежности кандидата от КПРФ (в конце концов история знает целый ряд представителей буржуазии, которые жертвовали интересами своего класса, вспомним хоть Энгельса, хоть московского фабриканта Шмита). Но Грудинин, увы, далеко не Энгельс. И главное, все прекрасно знают, что в современных российских условиях выступать оппонентом власти всерьез — значит рисковать интересами своего бизнеса. Грудинин на это не пойдет, он же сам подчеркивает, что выступает как «хозяйственник», а не как политик. Он будет полностью подконтролен администрации. Даже больше, чем Зюганов, которого ещё что-то связывает с партийными кадрами. А Грудинин вообще не член партии. И даже если в результате его кампании партия опустится ещё ниже, это не его проблема.

Сама КПРФ раздираема острыми противоречиями, причем многочисленные оппоненты руководства не имеют общей принципиальной платформы, их объединяет лишь негативная фокусировка на фигуре Геннадия Зюганова, с которым они связывают все неудачи и провалы последних лет. Как опытный аппаратчик, Зюганов прекрасно понял расклад. Выдвинув вместо себя Грудинина, он “расфокусировал” оппозицию. Все прекрасно понимают, что КПРФ за власть бороться не будет, выдвижение не Зюганова, а иного кандидата ничего принципиально не меняет, но повод для недовольства формально устранен. Вы не хотели Зюганова? Пожалуйста, на выборы пойдет не-Зюганов.

Дмитрий Гололобов:

Год кончается очень печально: у народа отняли Инстаграмм Кадырова, кино «С легким паром» и Зюганова в качестве кандидата в президенты.

Евгений Калюков:

То ли у ВВП с реальным рейтингом дела настолько плохи, то ли у Зюганова с Мироновым со здоровьем, но только оба проверенных спарринг-партнера решили на эти выборы не ходить.

Действительно, одно из ключевых объяснений именно таково - разгон явки.

Валерий Соловей:

Причина его выдвижения следующая. Возникли нешуточные проблемы с явочкой на выборы. Максимум максиморум 60 %, а то и меньше. Включение в кампанию Собчак повышает явку не более чем на 2-3%. Грудинин - секретное оружие АП, которое должно внести интригу в кампанию и повысить явку до плановых 68-70%.

Виталий Шушкевич:

Грудинин -- это сильный ход против электоральной забастовки Навального. Его многие поддержат. Он хороший: помогал оппозиции на выборах в своем Ленинском районе, ходил на круглые столы "Открытой России", при этом отправлял гуманитарные конвои на Донбасс. Как руководитель ворует с прибыли, а не с убытков.

О явке рассуждает и Григорий Голосов в статье для Republic (полный текст доступен только подписчикам издания):

Думаю, что новая затея президентской администрации (а из контекста совершенно очевидно, что инициатива отказа от выдвижения Зюганова пришла именно оттуда) связана с тем, что нарастают опасения за явку на электоральное мероприятие 18 марта. Мобилизовать сельских жителей и пенсионеров легко, и для этого КПРФ совсем не нужна. А в городах может сработать логика, в свое время апробированная оппозицией – приходи и проголосуй за любого другого кандидата. Ну, мы знаем, что за Жириновского ты не проголосуешь, и в Явлинском полностью разуверился, и Собчак вызывает стойкую антипатию. А если нет – мы еще посмотрим на социологию, – так она нам самим не нужна. Но вот тебе хороший, новый кандидат. Человек солидный, обстоятельный, не живчик какой-нибудь вроде Бориса Титова. Серьезный бизнесмен, но и идее справедливости не чужд. Приходи и проголосуй.

Вряд ли это убедит многих, но кого-то, может быть, убедит. Тогда получится, что и явка в городах немного вырастет, и результат у кандидата КПРФ будет достойный, позволяющий ей по-прежнему считаться главной оппозиционной партией России. А то с ЛДПР как-то неудобно, да и рискованный это актив: кто знает, что с ней будет после Жириновского? С КПРФ надежнее.

Глеб Черкасов:

Ну что можно сказать

"если в партию сгрудинились малые, сдайся враг, замри и ляг".

Три раза на моей памяти политтехнологические эксперименты с сиюминутными целями меняли политическую ситуацию в стране на годы. Посмотрим как в этот раз получится

Алексей Широпаев:

Вслушайтесь: директор совхоза имени Ленина выдвинут кандидатом в президенты от КПРФ. Вот тоска-то.

Виталий Щигельский:

Грудинин! Мощная фамилия. Три твердых согласных вначале свидельствуют о силе. Удвоенная"н" внушает доверие. На три месяца хватит. А дальше? А дальше старые песни о главном: "если не Путин, то кто?". Дальше шесть лет как век.

Интересно, что при всех разговорах о согласованности Грудинину досталось и от прокремлёвских троллей.

Борис Межуев:

О Грудинине. Сам герой производит, скорее, странное впечатление - я послушал вчера много его речей, но какого-то общего знаменателя не возникло - кроме того, что все плохо и все воруют, и один президент все не решит. Но самого его появление обозначило наличие крупных проблем у власти со стороны большинства. Что и неудивительно - целый год все говорили, что в эпоху "цифровой экономики" на простое население с его яблоками и клубникой обращать внимание не стоит. И вот итог - все лоялисты во френд-ленте радостно сообщают, что теперь то они знают, за кого голоовать.

Но многими новый кандидат от коммунистов принят вполне благосклонно.

​

Сергей Удальцов:

Кандидатура Грудинина может сплотить не только сторонников левых сил и патриотических движений, но и значительную часть либерального электората. Очень грамотное решение съезда КПРФ. На мой взгляд, всей не системной оппозиции следует поддержать Грудинина, это возможность второго тура и реальная борьба

Илья Пономарёв:

Сейчас, когда история с выдвижением Павла Грудинина благополучно завершена, хочу поздравить коллег из Левого фронта и лично Сергея Удальцова с первым успехом в реальной политике.

Честно говоря, я первоначально думал, что товарищей развели с этими праймериз, сделанными под актуализацию фигуры Грудинина и его невероятной победы "на бровях" над куда более известным Болдыревым. Однако, увидев раскрутку яркого выступления Грудинина в Думе потом в соцсетях, я понял, что это все было не случайностью.

Зюганов Геннадий отлично сыграл эту партию; его преждевременное заявление о готовности баллотироваться, грубо нарушившее партийные традиции и дисциплину КПРФ, было лишь частью долгой торговли с Кремлем.

Администрация президента действительно смогла создать на этих выборах интригу. Есть предложение и либералам (Собчак), и левым (Грудинин). Причем оба они, мягко говоря, не записные революционеры, оба поддерживали Путина и его систему власти, но оба исполнены здравого смысла, характерного для своих социальных групп.

Фарсовый характер этих выборов происходящее не меняет, но создает базу для структурных перемен политических структур, ориентированных на либералов и на левых после их завершения. Это то, что точно предстоит еще осмыслить. Кстати, КПРФ наглядно показывает то, что настоящие друзья реального бизнеса во власти сейчас вовсе не либералы a la Кудрин и Титов, а умеренные левые (КПРФ+СР), в то время как ЕР и ЛДПР - опора олигархата и силовой бюрократии.

Александр Горный:

Ничего не предвещало в нашем большом селе шухера, но он случился. Выдвижение Павла Грудинина стало более крепкой новостью, чем выдвижение Ксении Собчак или вероятная не регистрация Навального. Наконец появилась интрига и реальный кандидат на пост Президента, который интересен и симпатичен многим, кто про него слышал или знает. Про «тараканов» не знаю, но наверняка, как у нормального человека они есть. Давно наблюдаю за Павлом Николаевичем — очень интересная личность, помноженная на смелость, опыт и знания реального хозяйственника, а так же довольно обаятельного человека с крепкой репутацией. Он капиталист, не жадный, смог создать социализм для многих своих работников. Грудинин на земле и ещё от неё не оторвался в отличии от наших кремлёвских небожителей.

Теперь у страны появился шанс второго тура, если только его не снимет ЦИК по какой либо уважительной причине. Не ожидал от Геннадия Андреевича и КПРФ такого хода. Зюганов показал, что главное вовремя уйти и не бояться выдвигать сильных кандидатов. Надо думать о России, а не о личном благополучии и начальствующем кресле.

Есть мнение, что это хитрый ход кремлёвской команды. Дескать товарищ не раскручен в широком информационном поле и его шансы в отличии от Зюганова на голоса гораздо ниже. Не уверен. Фактор усталости россиян от вечного Владимир Владимировича и появление реального альтернативного кандидата может быть решающим, и привести всю эту веселую команду кандидатов в Президенты ко второму туру.

Грудинин не нишевый кандидат, он может объединить под своим крылом и коммунистов, и часть либерального крыла, да ещё и бизнес наверняка может откликнуться. Как итог Грудинин сможет набрать более 30-33% голосов, если ему будут предоставлены центральные каналы. Его успехи и понимание жизни на земле дают ему ощутимые преимущества в глазах многих россиян и жителей сельской местности.

Может мои прогнозы оптимистичны, но реакция моих знакомых на это выдвижения очень положительная, даже тех, кто поддерживал либералов. Если Кремль хотел добавить интриги для повышения явки, то на мой взгляд, он переборщил. Товарищ то реальный.

Николай Кононов:

Условный Грудинин пришёлся бы очень кстати в 1999 году.

Ольга Маховская:

Грудинин похож на американского копа 80-х. Копы против црушников, киношный ход.

Александр Кынев:

Кстати Грудинин и есть реальный кандидат от бизнеса, а не политический импотент Титов

Лев Пирогов:

Грудинин - это российский Трамп.

И это весело. А во всём остальном...

Я не принадлежу к счастливцам, которые в течении последних десяти лет видели в Москве хотя бы одну не юаровскую клубничину. Да и не надо.

Зато теперь у нас с вами есть своя Ксюша Собчак.

За нашу Ксюшу!

Сергей Шмидт:

Как я понимаю, в связи с заходом на политический рынок "клубники с усами", главная и действительно неотбиваемая претензия к путинскому режиму - вытоптанная поляна и отсутствие новых лиц - снята.

Теперь будет интересно посмотреть, затеяв эту игру, не доиграется ли режим до второго тура?

Отдельно замечу, что режим проявил неожиданную ловкость в искусстве халявы, то бишь в перекладывании своей работы на чужие плечи. "Мочить Грудинина" - это теперь задача навальников и либеральной фейсбучной интеллигенции, ибо им теперь надо доказывать, что они и есть настоящая и честная оппозиция.

И судя по тому, как взорвалась от радости по поводу Грудинина изрядная часть фейсбука, доказывать это придется даже в уютненьком фейсбучике.

Геннадий Гудков:

С точки зрения тактики - это сильный ход. Я много лет знаю Павла Грудинина - прекрасный руководитель, бессменный и яркий (многие годы) депутат Мособлдумы, человек с принципами, твердыми социал-демократическими убеждениями; он - талантливый бизнесмен, к тому же умеющий хорошо говорить.

Понятно, что к КПРФ он не имеет особого отношения, но поддерживает контакты: так, например, в 2016 году он выдвигался от КПРФ в депутаты Госдумы по мажоритарному округу, но победить ему едроссы не дали, умышленно «разорвав» округ, где его прекрасно знали и были готовы за него проголосовать.

Выдвижение Грудинина решило главную тактическую проблему лидера КПРФ, Геннадия Зюганова, который по всем соцопросам отставал от главного полит-клоуна страны, Владимира Жириновского. Теперь соперничать с ним будет Грудинин, что является прекрасным выходом для Зюганова, который вроде как убил сразу двух зайцев: и «молодого» выдвинул (обновление рядов партии), и избежал ожидаемого обидного поражения от человека без программы и взглядов. Грудинину, естественно, позволительно проигрывать ВВЖ - никто его за это не осудит.

Дмитрий Ольшанский:

Прекрасная новость: коммунисты выдвинули Грудинина в президенты.

Знаете, я никогда не ходил голосовать.

Вообще.

Помогать Путину избираться я как-то ленился, а его противники, за редкими исключениями, оказывались либо бессмысленными клоунами, либо осмысленными негодяями.

Но раз такое дело, я, может быть, впервые в жизни оторву известные места от дивана и проголосую.

Не для того, разумеется, чтобы Грудинин стал президентом.

Это невозможно.

А для того, чтобы у нас - впервые со времен Примакова с Геращенко, впервые за последние 12-15 лет, - появился оппозиционный политик, но оппозиционный не в том смысле, что "люстрации", "покаяние", "больно и стыдно", "денег нет","курс реформ", "Немцов мост", "Ельцин-центр", "СБУ зря не сажает", "российские агрессоры и оккупанты", "за нашу и вашу свободу", "генетическое рабство" и прочее, и прочее, - а в каком-то другом.

В том, в котором республиканцы в Америке - против демократов.

Родину мы любим вместе, а во всем остальном - врозь.

Егор Холмогоров:

Собственно вне всякого контекста выборов уже та польза что будет популяризоваться «фордовский» тип капиталиста.

Марк Солонин:

Поскольку прогрессивная общественность твердо убеждена в том, что в "этой стране" (ТМ) ничего хорошего по определению быть не может, то первым в голову приходит самое паскудное объяснение произошедшего: хитрые кремлевские политтехнологи реализовали еще одну домашнюю заготовку для повышения явки: для заманивания столичных образованцев двинули гламурную Ксюшу, а для нищих деревенских баб - усатого крепкого мужика, построившего в своем микро-эсэсэсере сказочно богатый социализм (фотографии совхозной школы и детского сада нереально доставляют). Такое объяснение возможно. Но я в него не верю.<...>

Так вот, или я ничего не понимаю в людях (что не исключено), или Грудинин не тот человек, который согласится играть роль усатой ксюши. Просто в силу свойств своего сугубо мужского характера. А во-вторых, всё сделано (сделалось) как-то чудовищно нелепо. Человек, про которого никто в стране не знает. Никаких признаков публичной политической деятельности. Перед "левыми праймериз" Грудинин высказался в том смысле (цитирую по памяти), что он не возражает против включения своей фамилии в список претендентов, но сам он про президентский пост никогда не задумывался. Толпа путинских политтехнологов, с дипломами и миллиардными бюджетами, действовала бы гораздо "профессиональнее", по книжке. А тут какой-то дикий дилетантизм, подозрительно похожий на правду.

Поэтому я не верю в то, что Грудинин - это заговор Кремля. Скорее, это тот самый "черный лебедь", о появлении которого так настойчиво каркала белка. А если этот лебедь вылетел из гнезда, укромно свитого на чердаке одной из башен, так это и еще интереснее!

Что дальше? Всё, что я знаю про демшизу (а уж про неё-то я знаю немало) приводит к предположению о том, что слова "совхоз", "Ленина", "социализм", "патриотические силы" сделают совершенно невозможным даже спокойное обсуждение такой простой и очевидной (казалось бы) схемы: зарегистрированный кандидат, которого никто не знает, плюс незарегистрированный некандидат, которого "все" (т.е. цивилизованные 14% населения) знают. Разумеется, это никак не изменит результат выборов (т.е. то единственное, что может объявить ЦИК), но процесса будет много... Еще меньше надежды на то, что у левых (тем паче - у прикормленных КПРФовцев) хватит ума для того, чтобы объединить усилия с "подпиндосниками", "пятой колонной" и прочими "выкормышами Сороса и ЦРУ". Возвращаясь в исходную точку, повторю: у "этой страны" шансов ни на что нет, и на дно пойдут все, "левые" и "правые", "западники" и "почвенники", булькая в болотной жиже и гордо храня свою идейную непорочность.

И все же чудеса иногда случаются.

Эрик Лобах:

Я гляжу - вся моя лента собралась голосовать за Грудинина (и я, разумеется).

Причём далеко не только коммунисты (я же не коммунист, я сталино-фашист белогвардейского типа).

Может и правда второй тур? Кстати, на месте Путина я бы и правда хотел второго тура. Опасаться Путину нечего, а вот такой хороший выборный оживляж - крайне пользителен для России, да и самого Путина.

Большой простор для политтехнологов.

Аббас Галлямов:

Предварительные мысли по поводу Грудинина:

1. С одной стороны присутствует жирный плюс - Грудинин и есть то самое «новое лицо», спрос на которые в последние годы существенно вырос. С другой - его можно попытаться представить легковесом без политического опыта. Против Грудинина можно бесконечно выдвигать аргументы типа «он, конечно, хороший мужик, но все это несерьезно», «управлять такой сложной страной как Россия без политического опыта нельзя», «вы только представьте его за столом переговоров с политическими зубрами из Америки или Китая», «да его олигархи сожрут» и т.д. и т.п. Все это наложится на антиобраз КПРФ как партии, которая уже десятилетия отстранена от «реальных дел» и витает где-то в политических облаках.

2. У Грудинина есть история успеха. То, что можно описать как «реальное дело», и что так нравится избирателям. Можно сказать, что он - «единственный человек дела», в то время как все остальные - обычные «болтуны-политики». Жириновского и Собчак этим аргументом Грудинин может отправить в глубокий нокдаун. Есть здесь, однако, и проблема: «дело» Грудинина недостаточно масштабно. «Совхозом командовать - это вам не ядерной державой руководить», - скажет Жириновский. Если враги приклеят к Грудинину ярлык «колхозник» или «клубничный кандидат», тот не досчитается очень многих голосов. Коммунистам надо срочно запускать тезис о том, что Грудинин - это «русский Лукашенко». Тот ведь тоже из «колхозников» в президенты шагнул и при этом оказался президентом очень даже успешным (лично я так, конечно, не считаю, но российский избиратель в этом убеждён).

3. У Грудинина есть не только история делового успеха, но и - что не менее важно - реальная история заботы о своих сотрудниках и их семьях. То, что он построил в своём совхозе, вполне можно назвать «новым социализмом». Недооценивать этот фактор в столь патерналистской стране как Россия, нельзя ни в коем случае. К тому же тема эта даёт выход на самую главную проблему российской политики и самое слабое место Путина - социальное неравенство и несправедливость существующего режима. У КПРФ и без того имидж борцов с социальным неравенством, а тут ещё и история успеха в этом деле добавится. Здесь момент силы становится моментом слабости. Если Грудинин сфокусирует свою кампанию на критике Путина за несправедливость построенной им системы, то высокий процент Грудинина станет слишком невыгоден Путину. А значит, голоса у Грудинина могут тупо украсть. Никакого системного наблюдения за подсчетом на территории всей страны коммунисты обеспечить не смогут.

4. Грудинин может найти выход на совершенно новые пока ещё неизвестные нам целевые аудитории. Например, на мамаш из среднего класса, озабоченных качеством продуктов, которые потребляют их дети. Тема очень актуальна и никем не освоена, а Грудинин в этом деле большой специалист и может очень убедительно об этом говорить.

5. Грудинина будут обвинять в том, что он меняет партии как перчатки (как известно к КПРФ он прибился после ЕР и, по-моему, даже в ЛДПР успел засветиться). Вроде как человек без убеждений и беспринципный. Это обвинение может наложиться на антиобраз бизнесменов как людей циничных и расчетливых. Для многих требующих обновления это неприемлемо. Они ищут безупречного «морального» лидера, а не оппортуниста. Да и ядерный коммунистический электорат будет от такого кандидата не в восторге. Грудинину, впрочем, будет, что возразить. Он скажет: «Да, я не политик. Я человек дела. В политику я пришёл вынужденно. Просто устал смотреть, как народ мучается, как сельское хозяйство умирает. Да, сначала я попробовал себя в партии власти. Мне казалось, что именно там я смогу принести максимальную пользу. Пробовал-пробовал и понял, что никому ни мои навыки, ни мои соображения там не нужны. Там все либо карьеру делают, либо карманы набивают. На то, чем живет народ, там плевали. Тогда я в ответ тоже плюнул на эту власть и пришёл в оппозицию. В КПРФ - потому что условиям и традициям России соответствует именно социалистическая идея. Я построил в своём хозяйстве социализм и я знаю, что он реально работает. Я построю его во всей стране».

Корче, на второе место Грудинин претендовать вполне может. Аргументы, как видите, есть. Есть, впрочем, и аргументы против, поэтому все будет зависить от хода кампании.

Евгений Минченко:

Что значит выдвижение Грудинина для кампании основного кандидата и зачем оно было смоделировано?

1. Может добавить интриги и энергетики. А это в свою очередь может позитивно повлиять на явку.

2. Даст Грудинину новых, некоммунистических избирателей (и тут он будет поглощать потенциальные электораты скорее Титова и Собчак), но в то же время может обеспечить переток части базы КПРФ, в первую очередь, ветеранов, к Путину.

Накачивать Грудинина негативной кампанией, видимо, не будут. Да и он будет держаться "в берегах", судя по тому, сколько времени он и Зюганов провели на этой неделе на Старой площади.

Анна Долгарева:

Тезисно относительно выдвижения в президенты Павла Грудинина. Я, естественно, рассматриваю ситуацию с позиции левака.

Плюсы:

1. В политической повестке дня появляется левый дискурс. Пока левый дискурс в любой непонятной ситуации представлял Зюганов, у левого дискурса было примерно ноль шансов, при том, что его востребованность "снизу" нарастает лавинообразно последние года три (потом об этом подробно напишу).

2. По сути, выдвинул его сначала "Левый фронт", который как бы консолидирует левые силы, а уже потом у дедушки Зю не осталось шансов не поддержать кандидатуру Грудинина. "Левый фронт" в идее своей - отличная штука, потому что многочисленные разветвления коммунистического и социалистического движения на микропартии и нанопартии, с одним узнаваемым брендом - тяжеловесной и устаревшей морально, требующей реформации КПРФ - это зло.

3. Выдвигал его "Левый фронт" на основе народного голосования. Проверить верификацию сложно, конечно, но вроде как клянутся, что все было неподдельно.

4. У нас появляется не смешной Зю, а альтернативный кандидат от левых сил. Это уже сильно меняет политическую повестку дня.

Минусы.

1. Политическая позиция Грудинина крайне неясна. Он выглядит соглашателем, а не оппозиционером. По крайней мере, были от него положительные отзывы и про Зю, и про Медведева, и вообще, с шансами мы получаем очередное говорящее туловище, подменяющее собой левый дискурс.

2. Понятно, что на выборах он все равно не победит, но см. выше, хорошо уже что повестка дня нимношк меняется.

3. В общем, похоже все это больше на перестановку кроватей, чем на реальную реформацию левого движения. К сожалению. Левое движение требует принципиально нового подхода, и несмотря на относительную молодость Грудинина, он не тот человек, который способен что-то поменять здесь. В первую очередь, потому что он успешный бизнесмен, а не политик и не оппозиционер.

Дмитрий Якушев:

Совершенно очевидно, что выдвижение Грудинина это не решение КПРФ или самого Зюганова, не результат фейковых праймериз Удальцова. Кто-то очень серьезный и сильный надавил, чтобы вопрос решился именно таким образом.

Сегодня в стране есть две силы, способные так быстро и эффективно прогнуть не собиравшегося на покой Зюганова. Во-первых, это администрация президента. Правда, не ясно зачем им это. Грудинин слишком амбициозен, не готов заранее проиграть главному кандидату и под брендом КПРФ способен выступить неожиданно успешно. Слишком сильные соперники могут вывести дело во второй тур, что для администрации традиционно неприемлемо. Да, и не в стиле Кириенко так жестко продавливать старого верного партнера всех российских президентов.

Но, если не администрация президента, то кто? Наблюдая за происходящим в России трудно не прийти к выводу, что с некоторых пор активно действует теневой параллельный с администрацией президента центр принятия решений и управления внутренней политикой. Слив Навальному компромата на Медведева, арест Улюкаева, попытка объявления Малороссии и много чего ещё показывает наличие такого параллельного центра управления. Этот параллельный центр управления могли создать только люди из окружения Путина, которых когда-то называли «партией третьего срока». Верхушка ФСБ, Сечин, Чемезов, Кадыров и вся их бесконечная клиентела. Цель - это сохранение собственной власти и богатств, для чего нужен правильный приемник и изгнание из коридоров власти конкурентов, представленных системными либералами.

Этот параллельный цент управления, если он существует, смог бы в момент нагнуть Зюганова. Тогда, не является ли выдвижение Грудинина началом операции преемник, проводимой без Путина частью его окружения. Чтобы поставить Грудинина в позицию преемника ему нужно обеспечить уверенное второе место на выборах, а может даже и вывести во второй тур.

Хотя в ходе процесса организаторы могут сделать ставку и на победу Грудинина, почему нет. Конфигурация президентских выборов может получится конфликтная: Собчак и уличная активность Навального заставят власти реагировать, и пока они будут кусать друг друга выйдет сияющая третья сила.

В "Известиях" - колонка Александра Пожалова:

Главная претензия к КПРФ со стороны тех избирателей, кто голосовал за партию в декабре 2011-го как за «реальную оппозицию» и помог Зюганову почти повторить этот результат три месяца спустя (он набрал 12,3 млн голосов, а список КПРФ — 12,6 млн), несмотря на появление «либерала» Михаила Прохорова, сегодня состоит в том, что зациклившаяся на апелляциях к советскому прошлому, единой с властью антизападной риторике КПРФ перестала быть актуальной сегодняшней повестке простых людей. А ее социально-экономические идеи уже не воспринимаются отдельно от приевшихся спикеров КПРФ, которые их озвучивают.

Выдвижение Грудинина — не идейного коммуниста и не политика, а человека с имиджем «социально ответственного директора совхоза», — позволяет КПРФ разорвать этот круг. Отложить в сторону споры о роли Сталина, Ленина и Дзержинского в истории, чтобы разобрать ошибки финансово-экономического блока правительства; показать на личном примере, что КПРФ не просто много лет говорит об альтернативной социально-экономической политике, но и может ее реализовать хотя бы на отдельной территории — это то, чем новый кандидат КПРФ способен вернуть внимание к партии и освежить ее программу.

Выбрав малоизвестного директора-агрария, КПРФ впервые за последние годы может побороться и за расширение своей социальной базы, хотя по канонам политтехнологий партии на нисходящем тренде в первую очередь следовало бы удерживать ядерный электорат. Село перестало быть «красным» еще в середине 2000-х и давно служит опорой «Единой России», а продовольственные контрсанкции, окрылившие отечественных аграриев, казалось бы, закрепили статус-кво.

Очевидно, в КПРФ хотят перехватить у власти тех избирателей на селе и в малых населенных пунктах, которые пострадали от «оптимизации» на местах медицины и образования и для которых даже новая демографическая программа оставляет пока открытым болезненный вопрос: «Где рожать, как лечить и где учить детей?». Но вместе с тем пока непонятно, что коммунисты предложат тем пенсионерам, для которых фамилия Грудинина ничего не говорит, а его бизнес-история станет скорее минусом к репутации. Не обласканные в последние годы правительством, от Владимира Путина все пенсионеры только что получили реальное признание их трудовых заслуг — отмену несправедливого «налога на огороды», которые в кризис кормят пожилых людей.

А вот те, кого сразу же пугает апелляция Грудинина к сталинскому СССР и лукашенковской Белоруссии.

Алексей Шабуров:

Павел Грудинин, новоиспеченный кандидат в президенты от КПРФ:

«Надо вспомнить Иосифа Виссарионовича Сталина, который занялся поддержкой отечественного производства, так называемой индустриализацией страны. Да и потом, чего придумывать, вон белорусы — у них МТЗ работает, Минский тракторный завод, МАЗ работает, причем они пытаются локализовать производство».

Спасибо, следующий.

Фёдор Крашенинников:

Не может быть хорошего кандидата от КПРФ.

Они там все сталинисты.

Не ведитесь.

Артур Гаспарян:

Эти серпасто-молоткастые воспеватели ГУЛАГа и любители сталина хотя бы отслюнявили роялти Лукашенке как оригинальному автору и исполнителю идеи? Это же офонареть - какие рождественские подарки один за другим сыплются на Руси..

Аркадий Бабченко:

Раньше я всегда говорил, что если в России будут честные выборы, то на них победит Жириновский. Теперь, с выдвижением Павла Грудинина на роль кандидата от КПРФ, должен скорректировать свою точку зрения. Советский успешный руководитель Совхоза им. Ленина, который не ворует, сделал совхоз прибыльным, строит своим работникам комфортабельные дома, детские сады, площадки, дворы, выплачивает рабочим адекватные зарплаты и при этом тоскует по эсэсэсэру, вкусному пломбиру, бороздящим просторы большого театра космическим кораблям и колбасе по два двадцать...

Честный работящий Лукашенко рашн эдишн.... Ммммм....

Друзья мои. Против Павла Николаевича у вас не будет никаких шансов. Вот вообще.

Это просто идеальный кандидат для России.

Естественно, он сейчас на слуху, и половина либеральной тусовки, готовой целоваться в десны и тащить на сцену вообще кого угодно, сразу заахала в восхищении.

Одно только но.

Пал Николаич выступает не только против Путина.

Он еще с девяностых отчаянно борется против гламура.

А гламур в его представлении, надо понимать - всё, что не в ватнике и кирзачах.

То есть - все вы, мои либеральные коллеги.

И если в России реально состоятся честные выборы, вы поедете в лагеря уже не по сфабрикованным политическим делам, а на вполне законных основания. Скажем, за тунеядство. Или пропаганду буржуазного образа жизни.

Так что на вашем месте я бы не свободных выборов в этой стране желал, а внешнего управления, комендатур НАТО, "Абрамсов" на Тверской и двадцатилетней программы декоммунизации, дезомбирования и дедебилизации.

Обсуждается выдвижение Грудинина и в связи с главной до недавнего момента интригой - регистрацией Навального.

Алексей Рощин:

Финт, исполненный (естественно, с подачи Кремля) КПРФ, вдруг в последний момент выпустившей вместо дряхлого Зюганова вполне еще бодрого Грудинина, наводит на непрошенные аналогии представителей совсем другого лагеря. Если на такое оказались способны даже заскорузлые коммунисты, сделавшие идологией советское прошлое - то почему ни на что подобное не рискнули юные прогрессисты? У них ведь даже и партия называется соответствующе - Партия Прогресса!

Речь, понятно, о Навальном. Уже ежу понятно, что к выборам его не допустят - то есть вся почти годовая подготовка и раскрутка в масштабах всей страны пойдет насмарку. Тем не менее лидер Партии Прогресса в лучших традициях советских прапорщиков - "А чё тут думать, трясти надо!" - продолжает делать шаги к "выдвижению" туда, куда ему - по крайней мере на данном этапе - дорога заказана. Опять какая-то "палатка на пляже" и прочий карнавал, довольно дико смотрящийся посреди нашей вечной беспощадной зимы.

А ведь одним из достоинств настоящего политика является гибкость. Почему б "навальнистам" не взять пример с комми и не выдвинуть от себя кого-то другого? Выбор-то есть - тот же Волков, юристка Соболь, Ашурков, да кто угодно, мало ли партийцев. В этом случае вся эшелонированная, тщательно выстроенная оборона "против Навального" была бы, образно выражаясь, "обойдена с фланга" - примерно как немцы в 1940 году обошли "линию Мажино". Вот это был бы номер!

Но, насколько можно судить, этот вариант оппозицией во главе с Навальным даже не рассматривается. Странно! Лишь одно время мелькала чья-то идея выдвинуть вместо Алексея его жену Юлю, но от нее, видимо, по приказу мужа, быстро отказались. Скорее всего, правильно - совершенно было бы незачем бросать в горнило президентской кампании неопытную женщину, никогда прежде политикой не занимавшуюся. Но ведь к перечисленным соратникам и оруженосцам Навального это возражение никак не относится. Тот же Волков - человек вполне "понюхавший пороху", более того, участвовавший в выборах у себя в Свердловской области. Ему б и карты в руки!

А Навальный в этом случае вполне мог бы так же - и на абсолютно законных основаниях! - колесить по всей стране с выступлениями в качестве "доверенного лица" кандидата в президенты. С прицелом, если угодно, на пост премьера "после нашей победы". Why not?

Но нет, нифига. Вариант не обсуждается. Или Навальный, или никто.

В воскресенье Навальный был выдвинут инициативными группами сразу в 20 регионах.

Александр Морозов:

Год кончается, и это был "год Навального". В феврале ему зачитали кафкианский приговор, лишающий его возможности избраться. Брат у него взят в заложники. И весь год он и его люди, хорошо понимая с какой системой они имеют дело, продолжали вести свою "избирательную кампанию", демонстрируя какими могли бы быть выборы, если бы в стране была республика, а не узурпация власти. Это - поразительное событие. Навальный не является "фигурой оппозиции", он - как я написал в начале года в РБК - гораздо шире, он просто символ "живого против казенного". Именно на эту ось весь год наматывалась поддержка. Завтра, 24 декабря, исторический день - во многих городах пройдут уличные акции в поддержку регистрации Навального. А он предпримет попытку сдать документы в Центральную избирательную комиссию. Кремль в течение года делал все возможное, чтобы загнать Навального в узкий коридор, подорвать его репутацию, остановить расширение его политического влияния, но, на мой взгляд, это не удалось. Поскольку главным персонажем выдвижения Путина на четвертый срок все равно остался Навальный. Он не только остается главным "электоральным" соперником Путина в случае свободных выборов, но он "запрещен". И само это "запрещение" абсолютно прозрачно идентифицирует весь политический режим, созданный Путиным. Таким образом, "живое", "развивающееся", "открытое", "опирающееся на реальную поддержку людей" - запрещено "бюрократами" и "мертвецами".

Навальный прошел через опасный, тяжелый год - конфликт с Усмановым, нападение экстремистов из СЕРБ, несанкционированный уличный праздник 12 июня в Москве, развертывание и разгромы штабов и т.д. и т.п. Но он добился того, что 24 декабря - день когда он начнет регистрироваться - этот день и будет главным событием всей президентской кампании-2018 года.

Альфред Кох:

Как хочется верить, что Навального все-таки допустят до выборов....

Так в детстве смотришь в сотый раз "Чапаева" и думаешь: а может все-таки выплывет? Может даст слабину вражеская рука?

Виталий Манский:

Думаю, единственное что может сделать власть что бы спасти себя хотя бы еще на один срок, это сделать выборы реальными, а значит допустить Навального.

Леонид Гозман:

Удивительное дело. Чем больше Навальный объясняет свою позицию, тем меньше она мне нравится. Но одновременно, чем дольше он ведет свою кампанию, тем больше я понимаю, что он делает исключительно важное дело, что он уже изменил страну, причем, именно в ту сторону, куда и я, не соглашаясь с ним во многом, хотел бы ее менять.

А чем больше выступает Собчак, тем чаще я с ней полностью соглашаюсь - правильно она все говорит. И держится хорошо. И тем больше я понимаю, что вся ее активность для страны либо бессмысленна, либо, скорее, вредна.

Татьяна Малкина:

бесплатный драгоценный совет заинтересованным лицам (типа в кремле). так и проверим, читают ли они нас так пристально, как некоторые полагают

вы просто зарегистрируйте навального кандидатом.

чем скорей, тем более лучше (с). не будьте тупорылыми ослами, не делайте вы собственными руками биографию этому рыжему (с)

на ваш век всего вашего хватит, ей богу, - и выборов в едином порыве (у него нет шансов), и стабильной любви народной. что же, у вас там совсем пустыня, никто и в шахматы не умеет? эх

Но решение ЦИК стало известно уже сегодня - Навальному в регистрации было отказано.

Но это уже совсем другая история.