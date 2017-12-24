Власти Венесуэлы решили освободить 80 политзаключённых

В Венесуэле 24 декабря освобождены 36 политзаключённых. Как решило правительство Вененсуэлы, "до Рождества" будут освобождены 80 человек. Все они участвовали в антиправительственных демонстрациях в период с 2014 по 2017 год. Об этом сообщило агентство Reuters, отметив, что подобные жесты доброй воли со стороны левого правительства Николаса Мадуро "крайне редки".

Заключенных освобождают по одному. Правозащитные организации утверждают, что власти держат под стражей до 268 политических заключенных. Мадуро заявляет, что все они находятся в тюрьме по обоснованным обвинениям в заговоре с целью свержения правительства и за подстрекательство к насилию.

Для 80 помилованных, которые смогут встретить Рождество в кругу семьи, приговор был смягчён и в некоторых случаях заменён на общественные работы. В ходе двух серий протестов против режима Николаса Мадуро – в 2014-м и ранее в этом году – было убито около 170 человек. Об этом сообщил "Голос Америки".