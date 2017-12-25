Путин не приедет на свое выдвижение "из-за большой занятости"

Владимир Путин из-за слишком большой занятости не приедет на заседание инициативной группы по выдвижению его кандидатуры для участия в выборах главы государства, объявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства.

"Завтра достаточно загруженный рабочий график. Кроме того, в данном случае присутствие президента не требуется", –​ цитирует Пескова РИА Новости.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец, потому одним из условий выдвижения является создание инициативной группы в его поддержку в количестве не менее 500 человек. По той же схеме выдвигался оппозиционный лидер Алексей Навальный, который присутствовал на заседании инициативной группы, и которому в понедельник ЦИК отказал в праве участвовать в выборах.

Заседание инициативной группы по вопросу выдвижения Путина состоится 26 декабря в павильоне на ВДНХ. За аренду площадки требуется заплатить 400 тысяч рублей. Деньги пойдут фонду под патронажем епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова), которого называют в прессе "духовником Путина".