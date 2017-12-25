ЦИК отказал Навальному в праве участвовать в выборах президента

Оппозиционеру Алексею Навальному отказано в выдвижении на выборы президента России в 2018 году. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия, сославшись на судимость оппозиционера по делу "Кировлеса". Навальный в ответ на решение ЦИКа опубликовал записанный еще вчера видеоролик, в котором призвал к забастовке избирателей.

Оппозиционер также объявил о намерении провести "общероссийскую" акцию протеста:

Перед этим, выступая в Центризбиркоме, Навальный заявил, что отказ в регистрации его кандидатом на пост главы государства противоречит Конституции России. Оппозиционер добавил, что доказал незаконность приговора по делу "Кировлеса" в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Глава ЦИК Элла Памфилова в ответ заявила, что решать вопрос о том, является ли приговор Навальному незаконным, не входит в компетенцию Центральной избирательной комиссии.

​Оппозиционер после этого заявил, что ЦИК имеет право самостоятельно решать вопрос о допуске или недопуске кандидатов.

Трансляция заседания Центризбиркома велась на YouTube-канале "Навальный LIVE":

24 декабря инициативные группы в 20 городах России проголосовали в поддержку выдвижения Навального на президентские выборы. Сам оппозиционер заявил о намерении провести "всероссийскую забастовку избирателей", если ЦИК откажет ему в регистрации. "Решается вопрос не о регистрации Навального, а о том, будут ли вообще президентские выборы в 2018 году", – заявил оппозиционер в своем блоге перед заседанием в ЦИКе.

В 2013 году суд приговорил Навального по делу "Кировлеса" к пяти годам условного лишения свободы. ЕСПЧ признал этот приговор незаконным. Дело отправили на новое рассмотрение, однако российский суд вновь признал оппозиционера виновным в "хищении средств", приговорив его к такому же сроку, что и после первого рассмотрения, – к пяти годам условно. В ноябре 2017 года Навальный вновь обжаловал решение суда.

В понедельник Центризбирком России также отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты, помимо прочих, бизнесмену Сергею Полонскому и прокремлевскому журналисту Олегу Лурье.

Центризбирком допустил к сбору подписей нескольких кандидатов, выдвинутых партиями, в том числе Бориса Титова и Григория Явлинского.