Центризбирком отказал Навальному в регистрации

Оппозиционеру Алексею Навальному отказано в выдвижении на выборы президента России в 2018 году. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия, сославшись на судимость оппозиционера по делу "Кировлеса". Навальный в ответ на решение ЦИКа призвал к забастовке избирателей. Перед этим, выступая в Центризбиркоме, Навальный заявил, что отказ в регистрации его кандидатом на пост главы государства противоречит Конституции России. Оппозиционер добавил, что доказал незаконность приговора по делу "Кировлеса" в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Глава ЦИК Элла Памфилова в ответ заявила, что решать вопрос о том, является ли приговор Навальному незаконным, не входит в компетенцию Центральной избирательной комиссии.