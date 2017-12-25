В Москве автобус сбил прохожих на лестнице подземного перехода

В Москве пассажирский автобус наехал на пешеходов, находившихся на лестнице подземного перехода. По последним данным, погибли четыре человека, около 15 пострадали. Водитель автобуса задержан. Полиция рассматривает две версии. По одной из них, водитель не справился с управлением. По другой - причиной стала техническая неисправность. Автобус сперва выехал на тротуар, а затем съехал по лестнице подземного перехода, сбивая людей. Трагедия произошла на Кутузовском проспекте, вблизи станции метро "Славянский бульвар". (Видео телеканала "Настоящее время")