СМИ: в 2014 году ГРУ запустило в соцсетях кампанию против Майдана

Главное разведывательное управление России после событий на Майдане в 2014 году запустило на Украине кампанию по дискредитации новой власти. Для этого, как утверждает The Washington Post со ссылкой на секретный доклад ГРУ, было создано "множество фейковых аккаунтов" в Фейсбуке и ВКонтакте. Операция российской спецслужбы, как пишет газета, стала предвестником того, что Москва сделает в 2016 году в США.

По данным издания, целью кампании было повлиять на ключевых лиц, принимающих решения, а также на "широкую общественность". Владельцы аккаунтов должны были представлять простых людей со всей Украины, которые разочаровались в протестах оппозиции.

Издание утверждает, что для проведения операции ГРУ создало более 30 украинских групп в социальных сетях. Оперативники, изображая обычных украинских граждан, оставляли комментарии, провоцируя "негодование пророссийских жителей Украины". Демонстрантов на Майдане в них называли "фашистами" и "нацистами". 27 февраля после "захвата" здания крымского парламента, ГРУ создало четыре группы, чтобы побудить жителей полуострова выступить за отделение от Украины, пишет газета. Чтобы увеличить популярность фейковых сообществ, ГРУ покупало рекламу в Фейсбуке. Таким образом, только 27 февраля 2014 года было получено около 200 тысяч просмотров, следует из доклада ГРУ, на который ссылается The Washington Post. Один и тот же контент публиковался в других группах в Фейсбуке , ВКонтакте и Живом журнале.

В декабре 2013 года в центре Киева начались массовые антиправительственные выступления, которые завершились бегством из страны президента Виктора Януковича и сменой власти. Россия аннексировала Крым в 2014 году. На полуострове прошел референдум, после того как территорию взяли под контроль российские военные. Мировое сообщество референдум не признало. Украина и страны Запада считают аннексию полуострова незаконной.

