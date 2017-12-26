В Грузии в Панкисском ущелье проходит антитеррористическая операция

В Грузии один человек ранен и трое подозреваемых задержаны в ходе масштабной спецоперации в Панкисском ущелье с преимущественно чеченским населением. Задержанных подозревают в связях с запрещенной в России и других странах экстремистской группировкой "Исламское государство". Спецоперация в чеченских сёлах Джоколо и Дуиси Панкисского ущелья, на границе с Чечнёй, началась в ночь на вторник.

В 4 часа утра около 60-ти бойцов части спецназначения МВД одновременно окружили несколько домов, затем вошли внутрь и начали проводить обыск. При этом один человек Тамерлан Мачаликашвили - попытавшийся оказать сопротивление, - был ранен. Всего арестовано трое чеченцев-кистинцев.

Эксперт по терроризму Нино Бурчуладзе сообщила РС со ссылкой на свои источники в Панкиси и силовых структурах, что задержанных подозревают в оказании помощи полевому командиру экстремистской группировки "Исламское государство" Ахмеду Чатаеву, который был убит в ходе недавней спецоперации в Тбилиси. По информации Нино Бурчуладзе, "помощь" выражалась в том, что подозреваемые снабдили группировку Чатаева большим количеством оружия и боеприпасов - достаточным для ведения многочасового боя в грузинской столице.