Словами 2017 года в России стали "реновация", "биткоин" и "хайп"

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка выбрал "реновацию" словом 2017 года. Об этом сообщается на сайте "Год литературы". На втором месте в списке – "биткоин", на третьем – "хайп", отмечается в сообщении.



В десятку также вошли слова "токсичный", "баттл", "допинг", "криптовалюта", "фейк", "безвиз" и "домогательство/харассмент".

Эксперты выбрали и 15 протологизмов (авторских неологизмов), среди которых "матильдометр", "сетячий образ жизни", "дармолюб", а возглавляют список "домогант" и "гоп-политика".



В экспертный совет входят российские писатели, лингвисты, филологи, журналисты и культурологи.

Ранее Оксфордский словарь назвал словом года youthquake – значительные культурные, политические или социальные изменения, вызванные действиями или влиянием молодежи. По правилам редакции, попасть в словарь могут только те слова, которые активно используются не менее 10 лет. Выбор Оксфордского словаря сильно отличается от других "слов года" 2017-го. Dictionary.com выбрал "соучастие", Collins – "фейковые новости", а Merriam-Webster – "феминизм".

В рамках программы так называемой реновации власти Москвы намереваются снести более 4,5 тысяч домов, а жителей обещают переселить в новостройки. Действия мэрии вызвали недовольство многих москвичей. В городе неоднократно проводились акции протеста.